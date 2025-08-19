TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ä¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤é¤È¤Î²ñÃÌ¤Î¤¢¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ
¡Ö¡Ø°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡Ù¤ÎÆâÍÆ¡¢¤½¤·¤Æ³Æ¹ñ¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¹ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÄó¶¡¤Ç¤­¤ë¡¢Î¦¡¦³¤¡¦¶õ¤ÎÉôÂâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡×

¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¹¶·â¤¬Â³¤¯Ãæ¤ÇÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ò²¿½µ´Ö¤âÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¡ÖÄäÀï¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£

ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£