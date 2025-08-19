TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前10時33分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を乙部町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を北斗市、七飯町、森町、厚沢部町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を奥尻町に発表しました。

渡島、檜山地方では、19日夕方まで土砂災害に警戒してください。檜山地方では、19日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■北斗市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　19日夕方にかけて警戒

■七飯町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　19日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　19日昼前

■森町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　19日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　19日昼前

■八雲町熊石
□大雨警報
・土砂災害
　19日夕方にかけて警戒
・浸水
　19日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　19日昼前

□洪水警報
　19日夕方にかけて警戒

■厚沢部町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　19日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　19日昼前

■乙部町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　19日夕方にかけて警戒
・浸水
　19日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　19日昼前

■奥尻町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　19日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　19日昼前

□洪水警報
　19日夕方にかけて警戒

■せたな町
□洪水警報
　19日夕方にかけて警戒