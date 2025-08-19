【大雨警報】北海道・乙部町に発表 19日10:33時点
気象台は、午前10時33分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を乙部町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を北斗市、七飯町、森町、厚沢部町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を奥尻町に発表しました。
渡島、檜山地方では、19日夕方まで土砂災害に警戒してください。檜山地方では、19日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■北斗市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
19日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 19日昼前
■森町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
19日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 19日昼前
■八雲町熊石
□大雨警報
・土砂災害
19日夕方にかけて警戒
・浸水
19日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 19日昼前
□洪水警報
19日夕方にかけて警戒
■厚沢部町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
19日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 19日昼前
■乙部町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
19日夕方にかけて警戒
・浸水
19日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 19日昼前
■奥尻町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
19日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 19日昼前
□洪水警報
19日夕方にかけて警戒
■せたな町
□洪水警報
19日夕方にかけて警戒