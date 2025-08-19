気象台は、午前10時33分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を乙部町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を北斗市、七飯町、森町、厚沢部町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を奥尻町に発表しました。

渡島、檜山地方では、19日夕方まで土砂災害に警戒してください。檜山地方では、19日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■北斗市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

19日夕方にかけて警戒





■七飯町□大雨警報【発表】・土砂災害19日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 45mmピーク時間 19日昼前■森町□大雨警報【発表】・土砂災害19日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 19日昼前■八雲町熊石□大雨警報・土砂災害19日夕方にかけて警戒・浸水19日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 19日昼前□洪水警報19日夕方にかけて警戒■厚沢部町□大雨警報【発表】・土砂災害19日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 19日昼前■乙部町□大雨警報【発表】・土砂災害19日夕方にかけて警戒・浸水19日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 19日昼前■奥尻町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水19日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 19日昼前□洪水警報19日夕方にかけて警戒■せたな町□洪水警報19日夕方にかけて警戒