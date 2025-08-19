リーズ田中碧がエバートン戦にフル出場、「BBC」が選ぶPOMに選出された

イングランド・プレミアリーグのリーズに所属する日本代表MF田中碧が、現地時間8月18日のリーグ開幕戦、エバートン戦にフル出場。

好プレーを見せ、英公共放送「BBC」が選ぶプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POM）に選出された。

昨季にイングランド・チャンピオンシップ（2部相当）のリーズへ移籍して、プレミア昇格に貢献して迎えた2シーズン目の開幕戦でスタメン出場した田中は中盤の一角に入った。試合は0-0で進んで終盤を迎え、MFアントン・シュタハのシュートが相手のハンドを誘発してFWルーカス・ヌメチャが後半39分にPKで決めた1点が決勝ゴールになった。田中はアディショナルタイムに交代で退いた。

BBCではリーズの開幕戦を「活気あふれる完璧なスタート」として、リーズの選手たちのプレーヤーレーティングで田中に最高の「7.94」を与えてPOMに選出した。

昇格組で開幕戦を制したリーズだが、ホームスタジアム「エランド・ロード」の熱狂的な雰囲気は「興奮した雰囲気のなかでアドレナリンが湧き上がる」として、「リーズのプレミアリーグ残留の鍵となるだろうと証明した」とされた。熱気あふれるスタジアムでの開幕戦でチームの勝利に貢献した田中は、上々のプレミアリーグデビューを飾った。（FOOTBALL ZONE編集部）