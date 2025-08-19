「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１０時現在で、ソースネクスト<4344.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



１９日の東京市場で、ソースネクスは前日終値近辺で小動き。同社が８日に発表した２５年１２月期第１四半期（４～６月）の連結決算で、最終損益が６億４４００万円の赤字（前年同期は５億４４００万円の赤字）となったことが上値の重さにつながっているようだ。



ソフトウェア製品の販売好調などから売上高は前年同期比７．７％増の２７億１０００万円となったが、一方で為替差益から為替差損に転じたことが最終損益に影響した。なお、通期業績予想については現時点で精度の高い業績予想算定が困難だとして非開示としている。



出所：MINKABU PRESS