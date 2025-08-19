女優の松田美由紀（63）が19日、自身のインスタグラムを更新。近況を明かす中で、救急搬送されていたことを明かした。

「実は、近年。いろいろ持病もあって仕事を頑張りすぎると倒れたり、寝込んだりしちゃってて。この夏も、救急車に運ばれたりしてました」と告白。「母も57歳で亡くなってるし。次は私の番かなぁ。とか不安が押し寄せて来てて、、、。だけど！体質変えよう！と、ついに、4毒抜き始めました」と明かした。

「吉野敏明さんのYouTubeに私の姉が出てくれて影響を受けて。ひたすら勉強。砂糖、小麦、植物油、乳製品を全て抜いた食事をする！を決行！健康のコップが人それぞれあって、健康のコップは、私はもう満タンに。少しでも食べれば病気になるんだなぁてわかった」とつづった。

「まだ、1ヶ月くらいだけど。痩せたし。どんどん良く変化してる！小さな様々な、不調が改善されていってて、まだ変わり途中だから、フラフラしてるけど」と松田。「とにかく1年続けて。よかったらまた一年、また一年とやってみよう。手作りだから手間がかかるけど。まずは、自分を愛さないとね」と記した。

「昨日レスリーキーからも、『美由紀、他の事に飽きたとしても、自分には飽きたらダメだ！』と言ってくれた。レスリーもいつも私を励ましてくれるし。娘のゆう姫も、駆けつけてきてくれて介抱してくれたり。迷惑かけてる。姉の熊谷真実も『美由紀の病気は私が助ける！』と言ってくれる。いろいろ教えてくれる姉のおかげ。気づけば。周りには沢山の神様がいるんだよね。助けてくれる。気付かせてくれる」と周囲に感謝。

「お腹空いたら、その場しのぎで空腹を満たしたら、身体はどんどん蝕まれる。コップがまだ満タンじゃなければ、食べても良いけど、なんか症状がでたら。もう終わり。砂糖、小麦、植物油、乳製品はサヨナラだな。バイバイ私の大好きな菓子パン（笑）健康になるぞ！」とした。

松田は女優・熊谷真実の妹。21歳で俳優の松田優作さんと結婚。優作さんが89年に他界後、28歳という若さでシングルマザーになったが、長男で俳優の松田龍平、次男で俳優・松田翔太、長女のゆう姫を育て上げた。