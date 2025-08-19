荻野由佳、手作りスイーツ披露「お店に並んでそう」「完璧」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】元NGT48の荻野由佳が8月18日、自身のInstagramを更新。手作りした大学芋の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元NGT48メンバー、完成度高い手作り和スイーツ
荻野は「小さい頃から大好きな大学芋 久しぶりに作った」とコメントし、フライパンで調理中の大学芋と完成した大学芋の写真を公開。黄金色に仕上がった大学芋には黒ごまがトッピングされ、艶やかな仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「料理上手すぎる」「美味しそう」「完璧な仕上がり」「お店に並んでそう」「レシピ知りたい」といったコメントが寄せられている。
荻野は、26歳の誕生日の2月16日に「かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」と報告。4月に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元NGT48メンバー、完成度高い手作り和スイーツ
◆荻野由佳、手作り大学芋披露
荻野は「小さい頃から大好きな大学芋 久しぶりに作った」とコメントし、フライパンで調理中の大学芋と完成した大学芋の写真を公開。黄金色に仕上がった大学芋には黒ごまがトッピングされ、艶やかな仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「料理上手すぎる」「美味しそう」「完璧な仕上がり」「お店に並んでそう」「レシピ知りたい」といったコメントが寄せられている。
荻野は、26歳の誕生日の2月16日に「かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」と報告。4月に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】