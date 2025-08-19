国際卓球連盟（ITTF）は19日、2025年第34週の世界ランキングを発表。「WTTチャンピオンズ横浜」などのポイントが加算された。

■トップ30には8選手

女子シングルスでは「WTTチャンピオンズ横浜」の2回戦で早田ひな（日本生命）に惜敗した張本美和（木下グループ）が日本勢トップの6位をキープ。

伊藤美誠（スターツ）が8位、同大会で8強入りした大藤沙月（ミキハウス）が9位に名を連ね、3選手がトップ10をキープしている。

また、同大会の2回戦で世界1位・孫穎莎に敗れた橋本帆乃香（デンソーポラリス）が11位、8強の早田が13位、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が15位、木原美悠（個人）は20位、横井咲桜（ミキハウス）は27位、平野美宇（木下グループ）が32位にランクインしている。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年8月19日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

6位（-）：張本美和

8位（-）：伊藤美誠

9位（-）：大藤沙月

11位（-）：橋本帆乃香

13位（-）：早田ひな

15位（↓ 14位）：長粼美柚

20位（-）：木原美悠

27位（-）：横井咲桜

32位（↓ 31位）：平野美宇

37位（↓ 36位）：佐藤瞳

50位（↑ 57位）：芝田沙季

59位（↑ 76位）：赤江夏星

77位（↑ 81位）：笹尾明日香

95位（↓ 93位）：小塩悠菜