「WTT横浜」で8強入りの大藤沙月が9位、早田ひなが13位 張本美和が日本勢トップの6位をキープ｜卓球女子世界ランキング（2025年第34週）
国際卓球連盟（ITTF）は19日、2025年第34週の世界ランキングを発表。「WTTチャンピオンズ横浜」などのポイントが加算された。
■トップ30には8選手
女子シングルスでは「WTTチャンピオンズ横浜」の2回戦で早田ひな（日本生命）に惜敗した張本美和（木下グループ）が日本勢トップの6位をキープ。
伊藤美誠（スターツ）が8位、同大会で8強入りした大藤沙月（ミキハウス）が9位に名を連ね、3選手がトップ10をキープしている。
また、同大会の2回戦で世界1位・孫穎莎に敗れた橋本帆乃香（デンソーポラリス）が11位、8強の早田が13位、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が15位、木原美悠（個人）は20位、横井咲桜（ミキハウス）は27位、平野美宇（木下グループ）が32位にランクインしている。
■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年8月19日更新）
■トップ100以内の日本女子選手ランキング
6位（-）：張本美和
8位（-）：伊藤美誠
9位（-）：大藤沙月
11位（-）：橋本帆乃香
13位（-）：早田ひな
15位（↓ 14位）：長粼美柚
20位（-）：木原美悠
27位（-）：横井咲桜
32位（↓ 31位）：平野美宇
37位（↓ 36位）：佐藤瞳
50位（↑ 57位）：芝田沙季
59位（↑ 76位）：赤江夏星
77位（↑ 81位）：笹尾明日香
95位（↓ 93位）：小塩悠菜