ジュンジ（向井康二）とヒル（マーチ）がキスまであと少し!?向井康二出演のタイドラマ『Dating Game』第7話場面写真＆予告映像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの向井康二と、タイの実力派俳優マーチ＝チュターウットがW主演を務めるタイドラマ『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』Episode7の予告編、場面写真、ストーリーが公開された。

■『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』あらすじ

かつていじめられっ子だったオタク気質のヒル（マーチ＝チュターウット）は、『Yuka! Love Me Please』という女性キャラの恋愛シミュレーションゲームの「Yuka」に愛と自信をもらい、見違えるほどのイケメンプログラマーに成長。ヒルは『Yuka! Love Me Please』を開発した会社に念願叶って就職を果たし、そこで完璧すぎる、冷酷な鬼社長・ジュンジ（向井康二）と出会うことになる。

就職したのもつかの間、会社がゲームのサービスを終了することを発表し、落胆するヒル。心を痛めながらも前に進もうとする彼の情熱を見て、ジュンジがヒルにある提案をもちかけてきた。ヒルはジュンジの提案したミッションをクリアできるのか？

■ジュンジ（向井康二）とヒル（マーチ）がキスまであと少し!?

解禁された場面写真は、キスまであともう少しの距離まで近づくヒルとジュンジ、新プロジェクトに加わることになったジュンジと訳アリの過去を持つプログラマー、アートが話しかけるも渋い顔のジュンジを捉えたカット、ベイとの関係を否定していた母と姉ピムとなぜか仲良くなっているベイも含めてパットの誕生日を祝っている様子や、ヒルとアートのゲーム対決している様子、「Yuka! Love Me Please」を作っているジュンジとアートの過去の姿や、日に日にジュンジへの思いが募りつつも、Yukaへの罪悪感もあり限界を向かえてパットに相談するも、爆弾発言を聞いてしまい、感情が高ぶって涙を流すヒルの様子など。

ベイとパットの関係や、アートの出現でヒルとジュンジの関係がどう変化していくのかに妄想が膨らむこと間違いなしだ。

■妄想が掻き立てられる予告映像も解禁

あわせて解禁された新予告では、スタッフ全員でミッションが成功したことに大喜び。そして「すべてのミッションを成功させたヒルに感謝する」とジュンジはヒルへ感謝の言葉を伝える。その会議の場で、ベイはプロジェクトを進めるために「3Dのプログラマーが必要だ。誰か知りませんか？」とスタッフ全員に意見を求めると、パオは「提案したい人は…Yukaを一緒に制作したアートです」と意見を述べる。しかしYukaの制作の過程で複雑な過去を持つアートの参加にジュンジは渋い顔をしてしまう。

さらにイーンスから「アートさんとはずいぶん前の話よ。なぜ気にするの？」と問われ顔を曇らせるジュンジの姿や、笑顔のアート、アートを厳しい顔で見ているヒルの姿が映し出され、アートの出現でヒルとジュンジの関係がどうなっていくのか妄想が掻き立てられる内容となっている。

■Episode.7予告

■Episode.7ストーリー

ヒルは遂にジュンジへ想いを伝えることが出来たが、「上司と部下」の関係は変わらずのまま。それでもジュンジの鼓動は急上昇し全てのミッションが成功する。これらのミッションを通じて、ヒルはジュンジへの想いが日に日に強くなっていることに気づき、Yukaに対して罪悪感を抱えながらも、それとなくYukaに気持ちを打ち明ける。

一方ベイは、パットの家族の信頼を勝ち取り、誕生日をサプライズで祝うことができ、パットとの関係を着実に進めていた。

そんなある日、ヒルに大きな障害が発生する。ジュンジと複雑な過去を持つ敏腕プログラマーのアートがプロジェクトに参加することに。ジュンジとアートが気になってしょうがないヒルはパットに心境を吐露。さらにパットがうっかり爆弾発言をしてしまい、事態が大きく動いていく。

■その他の場面写真

■番組情報

Lemino『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』

08/25（月）23:30～ ※Episode7

※Leminoにてディレクターズカット版を日本独占配信

※第1話無料配信

※最終話配信後、タイ放送版を期間限定で無料配信予定

出演：マーチ＝チュターウット・パッタラガムポン 向井康二（Snow Man）他

(C)datinggame2025

『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』番組サイト

https://datinggame.jp/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/