タイ移住に必須のビザ＆税務情報を解説！タイランドエリートインフォメーションセンター「Thailand Privilege」無料セミナー

「タイランドエリートインフォメーションセンター」は、タイ長期滞在プログラム「Thailand Privilege(旧Thailand Elite)」に関する公式無料セミナーを、東京(8月24日)とバンコク(8月30日)にて開催します。

「タイランドエリートインフォメーションセンター」は、タイ長期滞在プログラム「Thailand Privilege(旧Thailand Elite)」に関する公式無料セミナーを、東京(8月24日)とバンコク(8月30日)にて開催。

「タイ移住への関心が高まる今、必要な情報を一度に得られる機会」

近年、リモートワークの普及やライフスタイルの多様化に伴い、タイでの長期滞在や移住を検討する日本人が増えています。

こうした背景を受け、タイ移住を目指す皆様の一助となるべく、本セミナーが企画されました。

このセミナーでは、ビザ制度の最新情報に加え、税務、医療、教育など生活設計に欠かせないテーマを専門家がわかりやすく解説。

両会場とも定員が迫っており、申込は先着順となります。

■開催概要

タイ移住サポートセミナー in 東京 プログラム

【東京会場】

名称： タイ移住・ビザと税務サポートセミナー in 東京

日時： 2025年8月24日(日)13:00〜15:00(受付開始 12:30)

会場： ヒルトン東京(新宿)3階「藤の間」

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-2

定員： 100名(先着順)／参加費無料

セミナー終了後、有料相談会開催(先着5名、参加費2,000円)

タイ移住サポートセミナー in バンコク プログラム

【バンコク会場】

名称： タイ移住サポートセミナー in バンコク 〜医療・税務・ビザ・教育〜

日時： 2025年8月30日(土)14:00〜17:00(受付開始 13:30)

会場： メドパーク病院 M階「メドパークフォーラム」

MRTクイーン・シリキット・ナショナル・コンベンション・センター駅より徒歩5分

3333 Rama IV Rd, Khlong Toei, Bangkok

定員： 40名(先着順)／参加費無料

■期間限定特典

【家族会員プロモーション】：家族会員入会金が一律50万バーツ(最大75％オフ)

【ミリオンキャンペーン】 ：新規入会者に最大100万円分の商品券を贈呈

【会場限定特典】 ：参加者のみに案内する特別入会特典あり

■こんな方におすすめ

・将来的にタイへの移住や長期滞在を検討している方

・税務や医療・教育環境に不安を感じている方

・家族での移住を具体的に考え始めている方

・タイ長期滞在ビザの「Thailand Privilege」への入会を検討中の方

■Thailand Privilegeとは

Thailand Privilege(旧Thailand Elite)は、タイ国政府観光庁出資の国営企業によって運営される外国人向け長期滞在プログラムです。

5年〜最長20年間の滞在が可能な特別なビザに加え、空港でのVIP待遇や銀行口座開設支援、リムジン送迎サービスなど、快適なタイライフをサポートする多彩な特典が含まれています。

申請はすべてオンラインで可能、日本語でのサポート体制も充実しています。

