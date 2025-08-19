女優の松田美由紀（６３）が体の不調を明かした。

１９日にインスタグラムを更新し「実は、近年。いろいろ持病もあって仕事を頑張りすぎると倒れたり、寝込んだりしちゃってて」と書き出し、「この夏も、救急車に運ばれたりしてました」と告白。「母も５７歳で亡くなってるし。次は私の番かなぁ。とか不安が押し寄せて来てて、、、。」と心配が止まらない。

それを受けて「体質変えよう！」と決意。砂糖や小麦など摂取するものを工夫したそうだ。「まだ、１ヶ月くらいだけど。痩（や）せたし。どんどん良く変化してる！小さな様々な、不調が改善されていってて、まだ変わり途中だから、フラフラしてるけど。とにかく１年続けて。よかったらまた一年、また一年とやってみよう。手作りだから手間がかかるけど。まずは、自分を愛さないとね」と改善に向かっているそうだ。

家族に支えらえているという。「娘のゆう姫も、駆けつけてきてくれて介抱してくれたり。迷惑かけてる。姉の熊谷真実も『美由紀の病気は私が助ける！」と言ってくれる。いろいろ教えてくれる姉のおかげ」と感謝。「気づけば。周りには沢山の神様がいるんだよね。助けてくれる。気付かせてくれる」としみじみしながら「健康になるぞ！」とつづった。