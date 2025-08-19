ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番DH」で先発出場。2回の第2打席に遊撃への適時打を放った。

■11勝目を目指す山本援護

前日のパドレス3戦目では1安打を放っていた大谷。この日は、山本由伸投手も先発する試合で序盤からリードオフマンとしての仕事をこなす。

先頭打者で迎えた初回の第1打席。大谷は、相手先発カイル・フリーランド投手の2球目ナックルカーブを捉えると、打球は速度110.9マイル（約178.5キロ）でライト前へ。3試合連続安打を放った。

さらに、2回の2死三塁で早くも第2打席を迎えると、フリーランドの2球目スイーパーを狙い打ち。速度106.5マイル（約171.4キロ）の当たりはフリーランドを襲い、遊撃への適時打となった。

大谷のこの活躍に現地メディア『ドジャース・ネーション』はXで、「ショウヘイ・オオタニがドジャースをロッキーズに対して2－0のリードに導く強力な適時打を放つ」と速報し、「最近のショウはLAのなかでも別格だ」と賛辞を送った。

大谷はこれで2打数2安打1打点で打率は.286へ上昇。11勝目を目指す山本由伸投手に2点目をプレゼントしている。試合は2回裏を終えてドジャースが2－0でリードしている。

