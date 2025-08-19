スズキ新型「ハスラー」!? カクカクデザイン＆斬新「ロの字」テールがイイ！ 全長3.3m級の軽ワゴン「イーダブリューエックス」とは、なんだった？

カクカクデザインがイイ！ 新型ハスラー!?

2023年10月の「ジャパンモビリティショー2023」で初公開された、軽自動車サイズのEV（電気自動車）コンセプトモデルがスズキ「eWX（イーダブリューエックス）」です。

eWXは「毎日の生活を支えるパートナー」という思想のもと、実用性と親しみやすさを兼ね備えたデザインが特徴です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1620mmと、日本の軽自動車規格にぴったり収まる構成です。

カクカクボディがイイ！ 軽ワゴン！

公表された航続距離は230km（参考値）で、ライバルとされる日産「サクラ」や三菱「eKクロスEV」の約180kmを大きく上回る数値となっています。

これはスズキの開発担当者が「万が一に備える安心感」を考慮し、実用性を重視して設定したもので、単なる性能競争ではない戦略的判断といえます。

デザイン面では「角丸長方形」を基本モチーフにしつつ、フロントとリアには印象的な「コの字型」のLEDライトを配置。ボディは白をベースに蛍光イエローでアクセントを加え、未来感と親しみやすさを両立しています。

また、ホワイト塗装のホイールも組み合わせ、全体として清潔感と個性が共存する仕上がりです。

内装も遊び心にあふれています。前席にはソファのようなベンチシートが採用されたほか、インパネはメーターとディスプレイを一体化して横一線に並ぶ大型ディスプレイが配されます。またシフトには、直感的な操作が可能なダイヤル式シフトを採用しています。

パワートレインの詳細は明かされていませんが、高効率なEVユニットと軽量ボディによる滑らかな加速性能や回生ブレーキが搭載されると推測されます。従来の軽自動車と比べて、動力性能も快適性も大幅に進化していることが期待されます。

SNS上でもeWXは大きな話題となっており、「このまま売ってほしい」「サクラを上回る航続距離は嬉しい」といった期待の声が寄せられています。

また、多くのメディアやSNSでは、そのスタイルから「次期ハスラーEVでは？」との見方が広がっています。

※ ※ ※

スズキは2030年度までに国内で6車種のBEVを投入することを公式に発表しており、eWXの市販モデルが、その中の一台であること可能性もあります。

なお、現時点では市販版モデル登場の予定や詳細は未発表ですが、そのまま市販とはならなくても、eWXの思想やパッケージは、今後のハスラーや「ワゴンR」といった既存車種にも、デザインや装備面で大きな影響を与えていく可能性があります。

eWXは単なる「身近で楽しい軽EV」という枠を超え、スズキが長年大切にしてきた「小・少・軽・短・美」の哲学や、同社の「バッテリーリーン」という効率重視の戦略を体現するモデルです。スズキの軽EV戦略の未来像が、ここに凝縮されているのかもしれません。