「全国高校野球選手権・準々決勝、山梨学院１１−４京都国際」（１９日、甲子園球場）

京都国際の２年連続夏の甲子園制覇はならなかった。

エース左腕の西村が６回１０安打９失点（自責点５）と打ち込まれた。１−０の二回、先頭の宮川に左越えに同点ソロを被弾。なおも３連打で無死満塁のピンチを招くと、三ゴロ本塁悪送球の失策で２点を失うなど、この回一挙５点を奪われた。五回には２四死球で招いた１死満塁のピンチで菰田に走者一掃の右越え３点三塁打を浴びた。六回にも１点を追加され、その裏の打席で代打を送られた。

打線は初回１死二、三塁で４番・清水の三ゴロの間に１点を先制。１−１１の八回に１点を返した。九回も得点し、昨夏王者の意地を見せた。

試合後、西村は「自分が打たれて申し訳ない気持ち」と話し「２連覇する気持ちで１年間やってきた。秋、春、夏と自分のせいで負けてしまった。最後まで成長しきれなかった」。敗戦の責任を背負ったが涙はなかった。昨夏王者の重圧は「あった」というが「挑戦者、という気持ちでやっていこうと」と相手にぶつかったという。

今後については大学進学の意向を表明。「野球ができることが当たり前じゃない。感謝してやっていきたい」と前を向いた。