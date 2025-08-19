セガ フェイブのフィギュア製品「初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 桜ミク」が、予約受付をスタート。

愛らしいデザインの「桜ミク」フィギュアは、表情を変えてることができ、一緒にお出かけもできるサイズ感です☆

セガ フェイブ「初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 桜ミク」

予約受付期間：2025年8月18日(月)11:00〜10月16日(木)23:59

お届け予定：2026年4月

価格：3,080円（税込）

仕様：ABS、PVC

サイズ：全高約8cm

対象年齢：15歳以上

発売元：株式会社セガ フェイブ

「初音ミク」から派生した「桜ミク」は、春をイメージした装いで季節感あふれるデザインをまとい、 冬の終わりから春先にあらわれるキャラクター。

そんな「桜ミク」を「ふわぷち」デザインで表現した「初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 桜ミク」が、セガ フェイブから登場します！

イラストレーター・三月八日さんとセガの共同デザインブランド「ふわぷち」で表現された、キュートな「桜ミク」のフィギュアが楽しめます。

表情やポーズを変えて楽しめる、ギミックフィギュアになっているのも特徴。

両面プリントのフェイスパーツを入れ替えれば、表情チェンジが可能です☆

顔の向きや手も動くので、自由なポージングができます。

自分好みのポーズで飾ったり、シーンに合わせて表情や動きを変えたりと、さまざまな楽しみ方ができるフィギュアです！

一緒にお出かけしやすい、手のひらサイズなのでいろんな場所での撮影も楽しめます☆

春らしい「桜ミク」を、可愛い「ふわぷち」デザインで表現したデフォルメフィギュア。

セガ フェイブの「初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 桜ミク」は2025年8月18日〜10月16日まで、予約受付中です！

