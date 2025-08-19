¿ÕÂ¡ÉÂ¤òÁá´üÈ¯¸«¡ª ÎÓµ»¸¦¡Ö¤ª¤·¤Ã¤³¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¿ÕÂ¡ÉÂÁá´üÈ¯¸«¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×

ÎÓµ»¸¦¤Ï¡¢2025Ç¯8·î19Æü¤è¤ê¡Ö¤ª¤·¤Ã¤³¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¿ÕÂ¡ÉÂÁá´üÈ¯¸«¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò»ÏÆ°¤·¡¢Á´¹ñ¤Î°¦Ç­²È¤«¤é¥â¥Ë¥¿¡¼»²²Ã¼Ô¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¡£

 

ÎÓµ»¸¦¡Ö¤ª¤·¤Ã¤³¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¿ÕÂ¡ÉÂÁá´üÈ¯¸«¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×

 

 

¡Ú¥â¥Ë¥¿¡¼Êç½¸³µÍ×¡Û

Êç½¸³«»Ï¡§2025Ç¯8·î19Æü

¼Â»Ü»þ´ü¡§2025Ç¯Æâ(Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë³«»ÏÍ½Äê)

ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§Á´¹ñ¤ÎÇ­¥ª¡¼¥Ê¡¼(Ç¯Îð¡¦¼ïÎà¡¦¿ÕÂ¡ÉÂ¤ÎÍ­ÌµÉÔÌä)¤ª¤è¤ÓÆ°ÊªÉÂ±¡

ÊýË¡¡¡¡¡¡§JIN¥·¡¼¥ÈÁ÷ÉÕ¢ªÂ¬Äê¢ª¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯

ÆÃÅµ¡¡¡¡¡§»î¶¡ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¿ÊÄè(Í½Äê)¡¦JIN¥Ñ¥ï¡¼100ÆÃÊÌ²Á³ÊÈÎÇä

 

ÎÓµ»¸¦¤Ï¡¢2025Ç¯8·î19Æü¤è¤ê¡Ö¤ª¤·¤Ã¤³¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¿ÕÂ¡ÉÂÁá´üÈ¯¸«¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò»ÏÆ°¤·¡¢Á´¹ñ¤Î°¦Ç­²È¤«¤é¥â¥Ë¥¿¡¼»²²Ã¼Ô¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£

Ç¯Æâ¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢2025Ç¯11·î16Æü(Æü)¤Ë¤Ï²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ï¤ó¤Ë¤ã¤ó¥¹¥Þ¥¤¥ëFES2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¸¦µæ¼ÔËÜ¿Í¤Ë¤è¤ëÌµÎÁ·ò¹¯ÁêÃÌ²ñ¤È¿·À½ÉÊ¡ØJIN¥·¡¼¥È(²¾¾Î)¡Ù¤Î½é¤ªÈäÏªÌÜ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£

¡ÚÇ­¤Î¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¡Û

Ç­¤Î¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç915ËüÆ¬°Ê¾å¤¤¤ëÇ­¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ëÆ¬¿ô¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ô¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢

¡¦¿ÕÂ¡¤Ï¿Õµ¡Ç½¤¬¤«¤Ê¤êÄã²¼¤·¤Ê¤¤¤È·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¤Ï°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤

¡¦¿Õµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤ÏÆü¾ï¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï½Å¾É²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤

¡¦»ô¤¤¼ç¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Î°¦Ç­¤À¤±¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÀµ¾ïÀ­¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬Æ¯¤¯

¤³¤Î¤¿¤á¡¢°¦Ç­¤¬¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ú¥Ã¥È2024 Asia Pacific¤Ç¤â¡¢Amazon¥Ö¡¼¥¹¤¬¡ÖÁá´üÈ¯¸«¡×¡ÖÁá´ü¥±¥¢¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ç­¤Î¿ÕÂ¡ÉÂÂÐºö¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÎÅË¡¿©¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤³¤È¡¢ºÇ¿·¤Î¼«Á³ÎÅË¡¤Ç¤¢¤ë¥¤¥Ì¥È¥¦¥­¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ØJIN¥Ñ¥ï¡¼100¡Ù¤Ê¤É¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ä¼£ÎÅË¡¤ÎÂ¸ºß¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£

°¦Ç­¤ÈÄ¹¤¯Êë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¿Õµ¡Ç½¤Î¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤­¤ë¡ÖÁá´üÈ¯¸«¸¡ºº¥°¥Ã¥º¡×¤³¤½¤¬¡¢°¦Ç­¤È¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£

¡Ú¿ÕÂ¡ÉÂ¹îÉþ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸¦µæ¡Û

ÎÓµ»¸¦³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¸¦µæ¼Ô¤ÎÎÓ ´ð¹°¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¿ÕÂ¡ÉÂ¤ò´µ¤¤¡¢¤½¤Î¹îÉþ¤ËÀäÌÇ´í×ü¿¢Êª¡Ö¥¤¥Ì¥È¥¦¥­¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿·Ð¸³¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¸¦µæ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£

³«È¯¤Ë¤Ï½Ã°å»Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°å»Õ¤Î¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤Ë¼£¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢200Îã°Ê¾å¤Î¼£¸³¼Â»Ü¡¢»ÈÍÑ¼ÂÀÓ¤Ï1,500·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÀ®²Ì¤òÃßÀÑ¡£

¥¤¥Ì¥È¥¦¥­¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÍ­¸úÀ®Ê¬¡ÖYN-1¡×¤Ë¤Ï·ìÎ®Â¥¿Ê¤äÌÈ±Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢Ç­¤ä¸¤¤Î¿ÕÂ¡¥±¥¢¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ï°å³ØÀìÌç»ï¡ÖMedical Science Digest¡×2025Ç¯7·î¹æ¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢ÀìÌç²È¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¡È¤ª¤·¤Ã¤³¥Á¥§¥Ã¥¯¡É¤Ç¿ÕÂ¡ÉÂ¤òÁá´üÈ¯¸«¡Û

º£²ó»ÏÆ°¤¹¤ë¡Ö¤ª¤·¤Ã¤³¥Á¥§¥Ã¥¯¡×Áá´üÈ¯¸«¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤è¤ê¤â´ÊÃ±¤«¤Ä°Â²Á¤Ç¡¢¿ÕÂ¡¤Î¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤­¤ë³«È¯Ãæ¤Î¿·À½ÉÊ¡ØJIN¥·¡¼¥È(²¾¾Î)¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£

Ç¢Ãæ¤Î¥¢¥ß¥Î»À¤ÎÎÌ¤Ë¤è¤ê¥·¡¼¥È¤¬ÊÑ¿§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¿ÕÂ¡¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Î°Û¾ï¤òÈ¯¸«²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£

¡ÚÇ­¤Î¿ÕÂ¡ÉÂ¥±¥¢¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û

Áá´üÈ¯¸«¡¡¡¡¡§Ç¢¤Î¿§¡¦ÎÌ¡¦Æ÷¤¤¤òÆü¾ïÅª¤Ë´Ñ»¡

Äê´ü¸¡¿Ç¡¡¡¡¡§·ì±Õ¸¡ºº¤ÏÇ¯1¡Á2²ó¤¬ÌÜ°Â

±ÉÍÜ¥µ¥Ý¡¼¥È¡§¿ÕÂ¡¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¿©»ö¤È¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È

ÃíÌÜÀ®Ê¬¡¡¡¡¡§¥¤¥Ì¥È¥¦¥­¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡ÖYN-1¡×¤Ï·ìÎ®Â¥¿Ê¡¦ÌÈ±Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À­

¼ÂÁ©Îã¡¡¡¡¡¡¡§¡ØJIN¥Ñ¥ï¡¼100¡Ù¤Ê¤É¡¢½Ã°å»Õ¤âºÎÍÑ¤¹¤ë¼«Á³Í³Íè¤Î¿Õ¥±¥¢¥µ¥×¥ê¤Î³èÍÑ

ÍýÍ³¢ªÂ¾¤ÎÌô¤Ê¤É¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ç­¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á

