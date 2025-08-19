米ニューヨーク在住の、元NHKでフリーアナウンサーの久保純子（53）が19日までに自身のインスタグラムを更新。人気シンガー・ソングライターや大物ジャズピアニストらとの4ショットを披露した。

これまでの投稿で、親友の元プリンセスプリンセスでシンガー・ソングライターの岸谷香がニューヨークを訪れていることを明かしていた久保。「What a night！！（なんて夜だ）小曽根真さんにときめいた夜。オスカーピーターソン生誕100年をトリビュートしたライブに感動、感涙」と書き出すと、自身と岸谷、小曽根、妻で女優の神野三鈴の4ショットなどをアップ。

「興奮冷めやらぬ今朝は、ずっと小曽根さんのアルバムを聴いています」と回顧すると、「神野三鈴さん、小曽根さん、夢の世界へ誘っていただき本当にありがとうございます 香ちゃん、貴重な出会いをありがとね」と感謝。「いくつになってもドキドキワクワク大事ですね」と実感を込めた。

久保の投稿に、フォロワーからは「素敵な夜を過ごせて良かったですね」「なんて羨ましい」「本場のジャズイイですね」といった反響が寄せられている。