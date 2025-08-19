「服ヨレヨレになってきた、、」→【ワークマン】へ！ 激安980円以下！「優秀トップス」

着心地のいいトップスは、ついヘビロテしてしまい、気づけばくたびれ気味……。そんなときの買い替え候補として、【ワークマン】で見つかる「優秀トップス」をレコメンド。メンズ展開ながら、ユニセックスで着られる洗練シルエットは女性にもぴったり。汗ばむ季節もひんやり快適で、デイリーからアウトドアまで幅広く活躍しそうです。980円以下で手に入るとは思えない、ワークマンの優秀トップスを、早速チェックしてみて。

接触冷感 & 速乾で汗ばむ日も快適

【ワークマン】「シャリテック（R）梨地半袖ポロシャツ」\980（税込）

公式サイトによると「さらさらとした肌ざわりの梨地素材が心地いい」という、ポロシャツ。「接触冷感」に加え「吸汗速乾」機能を備え、汗ばむ日でもさらっと快適な着心地をキープしてくれます。クセのないシンプルなデザインは、きれいめカジュアルにもぴったり。スナップボタンにより、着脱もスムーズにできそうなところも嬉しいポイント。ネイビー、マスタード、ブラウンを含む5色展開で、着回し力にも期待できそうです。

着心地もおしゃれも妥協したくない人へ

【ワークマン】「持続冷感 - 1℃コットン オーバーサイズ5分袖Tシャツ」\980（税込）

公式サイトが「ワークマンならではの機能性」とイチ押ししている、「肌面は汗や水分を含んでいる限り冷感性が持続する素材、EXTREME ICE®を使用」（公式サイトより）というTシャツ。まだまだ続く、暑さ対策や、フィットネスでも活用できそうです。抜け感のあるドロップショルダーや、五分袖で、程よくリラックス感のあるシルエットを楽しめそう。豊富な8色展開に、Sから3Lまでのサイズ展開があるので、好みやシーンに合わせて選んでみて。

汗ばむ季節も快適な多機能タンク

【ワークマン】「スムースアイスコットンタンクトップ」\780（税込）

さらりとした肌ざわりが期待でき、残暑でも心地よく着られるタンクトップ。公式サイトによると「肌面は冷感素材『スムースアイス」』を使用」とのことで、ひんやりした肌触りが楽しめるはず。さらに、「抗菌・消臭」、「吸汗速乾」、「UVカット」（公式サイトより）を備え、デイリーからアウトドアまで幅広く活躍。モノトーンの3色展開で、どの色も大人の装いに馴染みやすく、やや長めの丈感はレイヤードにも使い勝手が良さそうです。

機能もデザインも優秀な夏の救世主

【ワークマン】「氷撃冷感(R)-10℃サーフシャツ」\580（税込）

公式サイト曰く「汗と反応して冷却する気化冷却機能搭載」という、ひんやり触感に大きな期待がもてそうな1枚。首まわりをすっきり見せるクルーネックは、女性も上品に着られそう。腕周りが大きく開いたシルエットは風通しがよく、インナーとのカラーコーディネートも楽しみになりそう。「吸水速乾」、「UVカット」、「抗菌・消臭」、「反射材付き」（公式サイトより）と、夏のアウトドアにも使えそうな機能をひと通り備えています。ベーシックから差し色まで揃う5色展開です。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S