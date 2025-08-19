佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の19日の天気をお伝えします。



「俳句の日」

8月19日は「俳句の日」です。そこで、天気にまつわる一句を紹介します。



「夕立に うたるる鯉の かしらかな」（正岡子規）



かしらは頭という意味で、夕立にうたれる鯉の様子を表しています。「夕立」は夏の季語で、鯉も夏の俳句によく使われる言葉です。



「天気図」

九州の東には高気圧の中心があります。このふちを回った暖かく湿って空気が流れ込むため、19日は大気の状態が不安定です。また、宮古島付近には台風マークがついています。今はまだ熱帯低気圧ですが、19日中にも台風に代わる見込みです。



「台風進路図」

熱帯低気圧はこれから台風12号に変わる見込みです。この先、東シナ海に進む見込みですが、それほど発達はせずに、木曜日にはまた熱帯低気圧に戻る予想です。九州北部に直撃することはなさそうです。



「天気の予想」

晴れたり曇ったり、変わりやすい空模様でしょう。マークにはありませんが、雨が降る可能性もあります。雷を伴って激しく降る恐れがあります。朝は晴れていても折りたたみの傘を持ってお出かけください。



「気温はどうなのか？」

最高気温は久留米市で35℃、福岡市、北九州市、飯塚市、大牟田市、佐賀市で34℃の予想です。熱中症にご注意ください。



「なのか間予報」

☆なのかポイント☆

水曜日にかけては大気の状態が不安定で、変わりやすい天気が続くでしょう。木曜日も晴れマークですが、雨が降る可能性があります。今週末から来週にかけては、内陸の地域を中心に体温を超えるような危険な暑さになりそうです。厳しい残暑が続きます。体調を崩さないようにご注意ください。