◇第107回全国高校野球選手権第13日 準々決勝 山梨学院 11―4 京都国際（2025年8月19日 甲子園）

23年選抜覇者の山梨学院が夏連覇を狙った京都国際に大勝し、夏は初の準決勝進出を果たした。山梨勢の夏の甲子園4強は85、04、12年の東海大甲府に次いで2校目、4度目。

昨年の優勝投手・京都国際の西村一毅（3年）から6回までに9点を奪って試合を決めた。0―1で迎えた2回は4番・横山悠（3年）が左越えソロ本塁打で同点。さらに3連打で無死満塁とし、8番・田村颯丈郎（3年）の三ゴロが本塁悪送球を誘って2点を勝ち越すと、1番・鳴海柚莱（3年）の左犠飛、2番・宮川真聖（3年）の左前適時打でこの回計5点を挙げた。

5回は1死満塁から7番・菰田陽生（2年）が右越えに走者一掃の適時三塁打を放って3点を追加。6回には2死三塁から横山の中前適時打で9点目を挙げた。投手が西村から代わった7回にも横山の押し出し四球などで2点を追加し、計13安打で快勝した。

最速152キロの“二刀流”菰田は、先発投手としては4回途中1失点で降板。しかし、打者としては2回にバスターから投手強襲内野安打を放ってビッグイニングを呼び込み、7回にも右前打を放つなど4打数3安打3打点と活躍した。4回2死一、二塁で菰田に代わりマウンドへ上がった2番手左腕・檜垣瑠輝斗（2年）は8、9回に反撃されたものの、5回1/3を3失点で投げきった。