◇第107回全国高校野球選手権第13日 準々決勝 京都国際4―11山梨学院（2025年8月19日 甲子園）

京都国際（京都）が山梨学院（山梨）に敗れ、史上7校目の夏の甲子園大会連覇はならなかった。

相手先発は最速152キロ、1メートル92、100キロの巨体で今大会注目の右腕・菰田陽生（2年）。怪物右腕の立ち上がりを捉えた。

初回1死、長谷川瑛士（2年）が初球の直球を叩き、左前打で出塁。続く3番・小川礼斗（2年）は2球目の直球を完璧に捉えた。強烈なライナー性の打球は右翼手の頭上を越え、フェンスに達する二塁打。1死二、三塁の好機をつくると、4番・清水詩太（3年）の内野ゴロの間に先制。鮮やかな速攻劇で得点を奪った。

試合の流れをつかんだかに見えたが、絶対的エースの西村一毅（3年）が2回に強打の山梨学院打線に捕まった。先頭の4番・横山悠（3年）に左翼ポール際への同点弾を許すと、さらに5番打者から3連打を浴びて、無死満塁のピンチ。味方失策で勝ち越し点を与え、さらに犠打、適時打で計5失点。厳しい表情で首をひねるシーンもあった。制球力と多彩な変化球を駆使し、安定感を武器とするエースにとっては珍しい光景だった。

さらに1―5の5回には1死から連続四死球、安打で満塁のピンチを招き、菰田に走者一掃の3点三塁打を許した。5回を終わった時点で球数は112。相手打線の圧を感じることで、球数は自然と増えていった。

夏連覇はならなかった。しかし京都勢の同一校としては1958、59年の平安（現龍谷大平安）以来66年ぶりとなる2年連続の8強入りを果たした。敗れはしたが、新たな歴史を刻んだ京都国際が胸を張って、聖地を去る。