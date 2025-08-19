東北日本海側北部では、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となる所があるでしょう。１９日昼過ぎから２０日夜遅くにかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、東北日本海側を中心に、１９日昼前から２０日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

前線を伴った低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。低気圧は２０日にかけて、北海道付近を通過してオホーツク海へ進み、前線が日本海から津軽海峡付近に停滞する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、東北日本海側を中心に、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

このため、東北日本海側北部では、雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲が同じ場所にかかり続けた場合は、警報級の大雨となる可能性があります。



［雨の予想］



１９日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側北部 ４０ミリ

２０日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側北部 ５０ミリ

１９日６時から２０日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側北部 ８０ミリ

その後、２０日６時から２１日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側北部 １２０ミリ



［防災事項］

東北日本海側北部では、１９日昼過ぎから２０日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

また、東北日本海側を中心に、１９日昼前から２０日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。