内海愛子さん（左）と吉田裕さん

今から80年前、日本が戦争に敗れて最初に始まったのが「戦犯」追及の動きでした。東条英機らA級戦犯が裁かれたことで有名な東京裁判だけでなく、アジア各地でBC級戦犯裁判が行われ、池袋のスガモプリズン（巣鴨刑務所）に収容されました。

しかしその後、十数年にわたってスガモプリズンがどのように運営され、戦犯たちが獄中で何をしていたのかは、あまり知られていないかもしれません。

このたび、新著『スガモプリズン』（岩波新書）の刊行を記念して、著者である内海愛子さんと『日本軍兵士』『続・日本軍兵士』（中公新書）で話題の吉田裕さんに、戦犯とは何だったのか、兵士や元兵士の研究にはどのような意義があるのかなど、日本の「戦争責任」をめぐって語りあっていただきます。

戦後80年の節目に、まさにスガモプリズンのあった池袋を会場とした本イベントへ、ぜひご参加ください！

イベント概要

【開催日時】2025年8月25日（月）19:00〜20:30

【場所】ジュンク堂書店 池袋本店9Fイベントスペース（オンライン視聴も可能）

【参加料】会場参加2,000円（税込）、オンライン視聴1,100円（税込）、書籍付きオンライン視聴1,804円（税込）

【登壇者】内海愛子さん×吉田裕さん

