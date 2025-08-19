シャオミ・ジャパンは、「Smart Band 9 Active グリーン／パープル」や「ズームセルフィースティック三脚」など5つの新製品を発表、同時に発売した。

Xiaomi Smart Band 9 Active

Xiaomi Smart Band 9 Active グリーン／パープル

「Xiaomi Smart Band 9 Active」からは、新たにグリーンとパープルの2色が追加された。ディスプレイは1.47インチ。50種類のスポーツモードを搭載する。5ATMの防水規格に対応し、泳ぐ際にも使用が可能となっている。

大きさは45.9×26.94×9.99mm、重さは16.5g。価格は2980円。

Xiaomi Smart Band 9 Active グリーン

Xiaomi Smart Band 9 Active パープル

Xiaomi ズームセルフィースティック三脚

「Xiaomi ズームセルフィースティック三脚」は、約1.6mの超ロング伸縮ポールを搭載した三脚。多機能Bluetoothリモコン搭載により、離れた場所からでもワンタップで自撮り（写真・動画）が可能とのこと。回転可能な電話クリップを内蔵する。価格は3940円。

Xiaomi ズームセルフィースティック三脚

Xiaomi セルフィースティック三脚 Mini

「Xiaomi セルフィースティック三脚 Mini」は、重さ155gで配信用の手持ち三脚やスマホホルダーなどに利用できる三脚。回転可能な電話クリップ内蔵で、縦向きと横向き両方のモードで撮影が可能。

ハンドルにシームレスに収納された三脚で、安定した撮影を実現したとうたう。価格は2380円。

Xiaomi セルフィースティック三脚 Mini

Xiaomi スマート温湿度計 Pro

「Xiaomi スマート温湿度計 Pro」は、3.7インチのEインクディスプレイを搭載したスマート温湿度計。内蔵の高精度リアルタイムクロック（RTC）チップと高精度スイスSensirionセンサーにより、正確な時間の表示と温湿度の小さな変化を素早く検知するとうたう。

Xiaomi Homeアプリと接続することで、過去6カ月の温湿度履歴データを確認可能。バッテリーはボタン電池2個で約1年間持つとのこと。価格は2980円。

Xiaomi スマート温湿度計 Pro

Xiaomi 電動シェーバー S101

「Xiaomi 電動シェーバー S101」は、各ヘッドに18枚の刃を搭載した電動シェーバー。3つの独立したフローティングシェーバーヘッドと6つのシェービング角度で、剃りにくい部分も簡単にシェービングできるとうたう。

Type-C対応の1.5時間フル充電で60日間使用可能。IPX7防水等級で丸洗いも簡単とのこと。本体価格は2380円。交換用ヘッドは980円。

Xiaomi 電動シェーバー S101