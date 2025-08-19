東京地方では、多摩地方の山沿いや山地を中心に、１９日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、土砂災害に注意・警戒してください。また、落雷や突風、降ひょうに注意してください。

［気象概況］

東京地方では多摩地方を中心に、気圧の谷や日中の気温上昇の影響で、１９日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、大気の状態が不安定となるでしょう。多摩西部では昨日の大雨により地盤の緩んでいる所があります。



［雨の予想］



東京地方では１９日昼過ぎから夕方にかけて、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

１９日に予想される１時間降水量は多い所で、

東京地方 ４０ミリ

１９日６時から２０日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東京地方 ６０ミリ



［防災事項］

東京地方では、多摩地方の山沿いや山地を中心に、１９日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、土砂災害に注意・警戒してください。また、落雷や突風に注意してください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。