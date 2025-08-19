大谷翔平がショート強襲のタイムリーヒット！2打数2安打で先発・山本由伸へ援護射撃　山本は2回まで走者許さず

◆コロラド・ロッキーズ−ロサンゼルス・ドジャース 18日（日本時間19日午前9時40分試合開始、クアーズフィールド）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは18日（日本時間19日）、敵地でロッキーズと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場した。

ドジャースは15日からのパドレス3連戦で3連勝を飾り、ナ・リーグ西地区でパドレスに2ゲーム差をつけて首位をキープ。前日17日、大谷はパドレス先発のダルビッシュ有投手（39）から初回にヒットを放つなど4打数1安打、得点1の成績だった。

ドジャースの先発は今季10勝8敗・防御率2.84の山本由伸投手（27）、一方のロッキーズは今季3勝12敗・防御率5.18のフリーランド投手が先発した。

大谷は1回表の第1打席でカウント1−0から2球目の内角低めナックルカーブをライトに打ち返してヒットで出塁。2番ムーキー・ベッツのヒットで2塁まで進んだが、得点には至らなかった。

1回裏、山本は三振1つを含む三者凡退と上々の立ち上がり。

2回表1死2、3塁で9番ラッシングのライトへの犠牲フライでドジャースが1点を先制。2死3塁となって大谷の第2打席、カウント0−1で2球目の真ん中高めスライダーをピッチャー方向に打ち返した打球速度171キロの強烈な当たりが遊撃手を強襲し、センターに抜けるタイムリーヒット。ドジャースが2−0とした。

山本は2回裏も2三振を含む三者凡退に打ち取った。