ËÌÄ«Á¯¡¦¶âÀµ²¸Áí½ñµ¡¡ÊÆ´Ú¹çÆ±·³»ö±é½¬¤òÈãÈ½ ¡ÖÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÁ´´Ä¶¤òÇË²õ¤¹¤ëº¬¸»¤À¡×
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬18Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÊÆ´Ú¹çÆ±·³»ö±é½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÀÇò¤ÊÀïÁè¤Ø¤ÎÄ©È¯Åª¤Ê°Õ»Ö¤Î¸½¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÁ´´Ä¶¤òÇË²õ¤¹¤ëº¬¸»¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È19Æü¡¢¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï18Æü¡¢À¾Éô¡¦Æî±º»Ô¤ÎÂ¤Á¥½ê¤òË¬¤ì¡¢ËÌÄ«Á¯½é¤Î5000¥È¥óµé¿··¿¶îÃà´Ï¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¶âÁí½ñµ¤Ïµ»½Ñ¼Ô¤äÀìÌç²È¤é¤È¤ÎÃÌÏÃ¤Ç¡¢18Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÊÆ´Ú¹çÆ±·³»ö±é½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¤âÌÀÇò¤ÊÀïÁè¤Ø¤ÎÄ©È¯Åª¤Ê°Õ»Ö¤Î¸½¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÁ´´Ä¶¤òÇË²õ¤¹¤ëº¬¸»¤À¡×¤ÈÈãÈ½¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¸½ºß¤Î¾ðÀª¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¸½Â¸¤Î·³»öÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤Ç¤Î²è´üÅª¤«¤ÄµÞÂ®¤ÊÊÑ²½¤È³ËÉðÁõ²½¤ÎµÞ¿ÊÅª¤Ê³ÈÂç¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Î½ÅÍ×À¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶âÁí½ñµ¤¬º£²ó¤ÎÊÆ´Ú¹çÆ±·³»ö±é½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤¬¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
