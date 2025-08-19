年収900万円、子どもの教育費も終わったのに、なんでお金が貯まらないのか……。妻の口癖「お金がない」を信じ、趣味や付き合いも我慢してきた会社員の原田さん（仮名・54歳）。家計のフタをあけたところ、家計を圧迫していた原因として浮かび上がったのは、高額な保険料でした。本当にこれほどの保険が必要なのか？ 明らかになった保険の内訳と見直しのポイントについて、CFP（ファイナンシャル・プランナー）の伊藤寛子氏が解説します。

「旅行も外食も我慢。でもお金が貯まらない…」50代会社員の違和感

メーカーで管理職を務める原田さん（54歳）は年収900万円。パートで働く妻の洋子さん（52歳）と、郊外のマイホームで2人暮らしです。2人の娘は就職とともに家を出て、それぞれ独立しています。

一見すると、なに不自由ない穏やかな生活を送っているように見えます。しかし、家計を任せている妻の口癖は、もう10年以上も「うちにはお金がない」でした。

娘たちの学費がかさんでいた時期はお金がないのも当然だと、家族での外食や旅行も控え、節約に努めてきました。しかし、娘たちが独立して教育費の負担から解放されたあとも、洋子さんから「お金が足りない」と繰り返される日々。

「次は自分たちの老後資金を貯める番だよな」

原田さんは老後2,000万円問題を思い浮かべ、自身の趣味であるゴルフへ行く頻度を抑え、会社の飲み会も一次会で切り上げるなど、家計を気遣ってきました。妻の言葉を信じて協力してきたものの、「無駄遣いなんてしていない。教育費も落ち着いた。なのに、なぜ貯まらないんだ？」というモヤモヤは、日に日に大きくなっていました。

定年も視野に入り、退職金は約2,000万円、公的年金も夫婦合わせて月28万円ほど見込める計算です。

「本当に、ここまで切り詰める必要があるのだろうか？」

その違和感をきっかけに、原田さんはこれまで妻に任せっきりにしていた家計を自分の目で確認しようと決意しました。

ある日、原田さんは意を決して洋子さんに「一度、一緒に家計を見直さないか」と切り出しました。

収入と支出を一つひとつ確認していくと、食費や光熱費などに無駄はありません。「やっぱり妻はやりくり上手にやってくれていたんだな……」と思った矢先、原田さんはある支出項目の異様な大きさに気がつきました。

何でこんなに…家計を圧迫していたのは「毎月10万円の保険料」

通帳には、複数の保険会社から毎月引き落とされる保険料の記載がずらり。合計すると、月約10万円もの金額です。

「保険に月じゅうまんえん！？」

思わず叫んでしまった原田さん。年間で約120万円と、家計の支出のなかで住宅ローンに次いで大きな金額です。

「一体、どんな保険に入っていたんだ？」

洋子さんが取り出してきた保険証券の束を整理すると、原田さん一家の保険の加入状況は以下の通りです。

（夫）

・終身保険（死亡保障300万円）＋定期保険（死亡保障2,000万円）：月23,000円 ※更新型

・医療保険（入院日額1万円、三大疾病特約、先進医療特約）：月7,000円

・がん保険（診断給付金、入院・通院保障付）：月5,000円

・変額個人年金保険：月25,000円

（妻）

・終身保険（死亡保障300万円）：月6,000円

・医療保険（入院日額1万円、女性疾病特約、先進医療特約）：月7,000円

・がん保険（診断給付金、入院・通院保障付）：月6,000円

・変額個人年金保険：月20,000円

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

夫婦の保険料合計：月99,000円

「こんなに必要あるのか？」

原田さんの問いに、洋子さんから返ってきたのは明確な理由や根拠ではないものばかり。

「だって、あなたが倒れたらって思うと怖くて……」

「万が一の時のお守りだから……」

「これは、お世話になっている人からのお付き合いで……」

どれも、当時は「念のため」「不安だから」と加入したものです。しかし、すでに役割を終えた保険や、更新のたびに保険料が上がる仕組みの保険もあり、まさに「保険のかけすぎ貧乏」状態になってしまっていたのです。

また、原田さん夫妻は保険加入後、一度も見直しをしておらず、どのような保険に加入しているかの把握も曖昧でした。

不安でかけすぎた保険、本当に必要？

原田さん夫妻は、自分たちだけではどの保険が必要で、どれが不要なのか判断がつきません。そこで、知人の紹介でファイナンシャルプランナー（FP）に相談することにしました。

「すでにお子さんが独立しているので、2,000万円以上もの死亡保障を持つ必要性は低いでしょう。ご主人に万が一のことがあった場合に、残される奥様のために必要な保険は、遺族年金、死亡退職金、貯蓄などで足りない分をカバーできる程度で十分です。お葬式代は貯蓄でまかなえるようであれば、あえて保険で備える必要はありません」

さらに、こう続けます。

「また、日本の医療制度には『高額療養費制度』があります。収入に応じてひと月の医療費の自己負担額には上限が設けられていることから、民間の医療保険ですべてカバーする必要はありません。差額ベッド代や食事代など、公的医療保険制度の対象外となる費用や、貯蓄でカバーしきれない場合に対して備えるのが合理的です」

老後資金についてもアドバイスがありました。

「老後資金準備が主な目的であれば、保険で運用するよりも、iDeCoやNISAの方が効率的です。現在加入中の個人年金保険を解約してNISAなどの運用に回す選択肢もありますが、加入年数に応じて解約控除が差し引かれます。解約による元本割れを避けたい場合には、解約はせずに今後の保険料の支払いをストップする『払い済み』という方法もあります」

保険の見直しで、月7万円の保険料削減に成功

FPと相談のうえ、原田さん夫妻は「いまの自分たちに本当に必要な保障はなにか」という視点で、次のように保険を見直しました。

【見直し後の保険内容】



（夫）

・終身保険＋定期保険 →解約し、必要保障額に合わせた終身保険に切り替え：月13,000円

・医療保険 →保障内容を見直して切り替え：月8,000円

・がん保険 →解約し、医療保険にがん保障を追加

・変額個人年金保険 →払い済みに変更（これ以上の保険料支払いはストップ）

（妻）

・終身保険 →解約

・医療保険 →保障内容を見直しして切り替え：月7,000円

・がん保険 →解約し、医療保険にがん保障を追加

・変額個人年金保険 →払い済みに変更

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

見直し後の夫婦の保険料合計：月28,000円

結果、月約7万円、年間約84万円もの保険料の削減に成功しました。

保険を見直したことで、原田さん夫妻の家計には目に見えるゆとりが生まれました。削減できた保険料のうち、月5万円は老後資金のためにiDeCoとNISAで積み立てることに。

「同じお金の話でも、将来のための前向きな話ができるのは楽しいですね」と原田さん。そして残りの浮いたお金は「夫婦で楽しむための予算」に。

「以前の妻の口癖は『安いほうにしよう』『我慢しよう』ばかりだったけど、最近は外食を楽しんだり、『たまには旅行でも行こうか』って誘ってくれたりするようになったんです」と、うれしそうに話していました。

今の自分たちに合う保険選びが「保険のかけすぎ貧乏」を防ぐ

原田さん夫婦のように、「不安だから」「念のため」という理由から保険をたくさんかけすぎて、結果的に家計を圧迫しているケースは少なくありません。一方で、最近では「高額療養費制度があるから、民間の医療保険は不要」という極端な意見も見られます。

確かに、医療費の自己負担額は上限が設けられていますが、すべてを公的保険でカバーできるわけではありません。差額ベッド代、食事代、交通費、治療に伴う収入減少など、「医療費以外の出費」にも備える必要があります。これらを貯蓄でまかなうのか、それとも保険で備えるかは、資産状況やどのような医療を受けたいかの価値観によって異なります。

大切なのは、「保険で備える必要があるリスクはなにか」を明確にして、目的に合う保険を選ぶことです。また、ライフステージごとに必要な保障は変化していきます。子どもの独立や住宅ローンの完済時など、節目節目で保障内容を定期的に見直すことで、保障の過不足や、かけすぎを防ぐことができます。

保険の見直しは、「保険をやめる」ことが目的ではなく、「いまの自分たちに合った形に整える」ことが目的です。そのためには、家計全体や老後資金の準備状況、将来の生活設計と照らし合わせて考えることが大事です。

本来、保険は「自助努力ではカバーできないリスクに対して備える」ものです。不安のあまり「かけすぎ貧乏」にならないよう、ぜひ一度、保障内容と家計のバランスを見直してみましょう。

伊藤 寛子

ファイナンシャル・プランナー（CFP®）