ºÇ¶¯¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼½¸ÃÄ¡¢¡ÖÀ¶¿å¾¦¶È¡×¤¬»Ä¤·¤¿ÅÁÀâ¡Ä¥µ¥Ã¥«¡¼À¤ÂåÊÌÂåÉ½´ÆÆÄ¡¦Âç´ä¹ä¡ÖÎý½¬»î¹ç¤ÏÆü»º¤È¡×
¡¡£²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò¤ÎÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ëÂç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥µ¥¤¥É¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÀÅ²¬¸©¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¸Å¹ë¡¦À¶¿å¾¦¶È¹â¹»»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡¢ÈÖÁÈ£Í£Ã¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï¤µ¤ó¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ì¾Ìç¡ÖÀ¶¾¦¡×
¡¡Âç´ä´ÆÆÄ¤Ï¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¶¯¹ë¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¶¿å¾¦¶È¹â¤Î½Ð¿È¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÀ¶¾¦(¤¤è¤·¤ç¤¦)¡×¤ÎÌ¾¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿Ì¾Ìç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£°£±£³Ç¯¤Ë°Ã¸¶¹â¹»¤ÈÅý¹ç¤·¤ÆÀ¶¿åºù¤¬µÖ¹â¹»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¶¾¦¤ÏÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç£³ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼»ØÆ³¼Ô¤ÎÉ÷´ÖÈ¬¹¨¤µ¤ó¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌ¾ÇÈ¹À¤µ¤ó¡Ê¸½¡¦ÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¡Ë¤äÀî¸ýÇ½³è¤µ¤ó¡Ê¸½¡¦¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ£Ç£Ë¥³¡¼¥Á¡Ë¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Âç´ä´ÆÆÄ¤ÎÆ±³ØÇ¯¤Ë¤ÏÌ¾ÇÈ¤µ¤ó¤ä²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿»³ÅÄÎ´Íµ¤µ¤ó¡££±³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Ë¤Ï¡¢¸µÂåÉ½¤Ç¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿Æ£ÅÄ½ÓºÈ¤µ¤ó¡££±³ØÇ¯¸åÇÚ¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿Ë¾·î½ÅÎÉ¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢Æ±À¤Âå¤ÇÀ¶¾¦½Ð¿È¤Î£Ê¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡¡Öº£¤Ç¤âÌ¾ÇÈ¤ÈÀÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø»î¹ç¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¡£º£¤Ç¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ä¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÏÂç²ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£µÙ¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡£Ê¥ê¡¼¥°¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç´ä¤µ¤ó¤¬ÃÞÇÈÂç³Ø¤Ëºß³ØÃæ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»³ÅÄ¤ÏÆü»º¡Ê¸½¡¦²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤·¡¢¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¡Ê¸½¡¦¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë¤ä¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ê¸½¡¦Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¤Ê¤É¤Î¼Â¶ÈÃÄ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤ë¤«¡¢Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤«¤È¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¡££Ê¥ê¡¼¥°¤ÏÂç³Ø¤Î»þ¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢»ä¤¬¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
Îý½¬»î¹ç¤ÏÆü»º¤È
¡¡¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¡×ÀÅ²¬¸©¤ÎÂåÉ½¹»¤È¤·¤ÆÀï¤¦»î¹ç¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÀÅ²¬¸©¤ÎÂåÉ½¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î³Ø¹»¤«¤é¡¢À¶¾¦¤òÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âç´ä´ÆÆÄ¤¬¹â¹»£³Ç¯¤Î£±£¹£¹£°Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ÈÁ´ÆüËÜ¥æ¡¼¥¹¤òÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢Åß¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£³²óÀï¤Çºë¶Ì¸©ÂåÉ½¤ÎÂçµÜÅì¤Ë£Ð£ËÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤ÎÀ¶¾¦¤Ï¡¢Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î¸©Í½Áª¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Âç´ä¤µ¤ó¤â½Ð¾ì¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¤¬¸©Í½Áª¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¥æ¡¼¥¹¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤¬¤¤¤¿À¶¾¦¤ä¹ñ¸«¹â¡ÊÄ¹ºê¸©¡Ë¤ä½¬»ÖÌî¹â¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÏÍ½Áª¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¡©
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¡ÖÅö»þ¤Ï»î¹ç¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¡Ø¤É¤ÎÂç²ñ¤Î¤É¤Î»î¹ç¤Ê¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÛ£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£Îý½¬»î¹ç¤Ï¹â¹»À¸¤È¤Ï¤ä¤é¤º¡¢Åö»þ¤ÎÆü»º¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤¿¡£Æü»º¤Î²«¶âÀ¤Âå¤ÎÌÚÂ¼¡ÊÏÂ»Ê¡Ë¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¡£¿å¾Â¡Êµ®»Ë¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ø¤¢¤Î»þ¤Î¥¯¥½À¸°Õµ¤¤Ê¹â¹»À¸¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡Åö»þ¤ÎÀÅ²¬¸©¤Ë¤ÏÀ¶¿å¾¦¶È°Ê³°¤Ë¤â¡¢À¶¿åÅì¹â¤ËÌî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¡¦£Ê¥ê¡¼¥°¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡¢Åì³¤Âç°ì¹â¡Ê¸½¡¦Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ¡Ë¤Ë¤Ï¿¹Åç´²¹¸¡¦¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå²ñÄ¹¤¬Æ±³ØÇ¯¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¸©ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¤è¤êÃç´Ö¤È¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¥×¥í¥Õ¥£¥ë
Âç´ä¹ä¡Ê¤ª¤ª¤¤¤ï¡¦¤´¤¦¡Ë
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹À¤ÂåÊÌÂåÉ½´ÆÆÄ¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÌ¾¸Å²°¡¢ÈØÅÄ¡¢¼¯Åç¤Ç³èÌö¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£2017¡Á19Ç¯¤Ë¤Ï¼¯Åç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢18Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤òÀ©ÇÆ¡£1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£