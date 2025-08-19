■娘の友達のママに事情を話すと…その翌日。私は真帆さんに事情を話すため、電話をかけた。「優花ちゃんのペースでいいし、麻里の復習にもなるし」「あの…でも、私たちもう塾にも通ってないし…それじゃ迷惑に…」「そんなの全然！私、優花ちゃんには受かってほしいの。麻里も、一緒の学校に行きたいってずっと言ってるのよ」■友達とふたりで自宅勉強をスタート！真帆さんのあたたかい声に、私は思わず涙がこぼれそうになった。

その日から、優花は麻里ちゃんと自宅での勉強をスタートさせた。一緒に音読をしたり、カードで漢字を覚えたり、算数の問題を解いたり。ふたりは笑いながら学び、競い合いながらも支え合っていた。そして夜、優花は私と机に向かっていた。「今日の麻里ちゃん、すっごく早く解けたよ！」と報告するその声は明るく、どこまでも楽しげだった。

