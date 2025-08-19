宮世琉弥「過去の経験で…」12歳リスナーからのメッセージをきっかけに“ご飯の大切さ”をあらためて考える
俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥（みやせ・りゅうび）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」（毎週水曜23:08頃〜）。8月13日（水）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられた“美”に関するメッセージを紹介しました。
＜リスナーからのメッセージ＞
私が美しいと思うものは、ご飯を食べているときです！ 毎日おいしいご飯を食べられるのって、本当に普通のことではないので、美しいと思います！（12歳）
＜宮世からのメッセージ＞
12歳でそれに気づけるのはすごいと思います！ 僕もご飯の大切さは過去の経験でめちゃくちゃ理解していて。だから、本当に1回1回のご飯を大切にしていきたいですよね。
僕が食べているときに一番美を感じるのは……ブルーベリーかな！「あ、目良くなってるな！」って感じるので。最近、ミキサーを買ってスムージーを作るのにハマっていて、ブルーベリーを入れて、バナナとかトマト入れたりしているときに“美”だなと思いますね！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20250813230000
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
パーソナリティの宮世琉弥
＜リスナーからのメッセージ＞
私が美しいと思うものは、ご飯を食べているときです！ 毎日おいしいご飯を食べられるのって、本当に普通のことではないので、美しいと思います！（12歳）
12歳でそれに気づけるのはすごいと思います！ 僕もご飯の大切さは過去の経験でめちゃくちゃ理解していて。だから、本当に1回1回のご飯を大切にしていきたいですよね。
僕が食べているときに一番美を感じるのは……ブルーベリーかな！「あ、目良くなってるな！」って感じるので。最近、ミキサーを買ってスムージーを作るのにハマっていて、ブルーベリーを入れて、バナナとかトマト入れたりしているときに“美”だなと思いますね！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20250813230000
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624