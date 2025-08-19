弟を謀殺、父の葬儀で愚行！織田信長の天下人のイメージが覆るありえない破天荒エピソード

戦国大名の織田信長。歴史上の人物の中でもトップクラスの人気を誇る彼の人生を、数々の破天荒エピソードとともにおさらいしましょう！

父の葬儀で抹香投げる

1534年（天文3年）5月、尾張で生まれた織田信長は吉法師(きっぽうし)というなんだか一筋縄ではない幼名ですくすくと成長し、13歳で元服。16歳で隣国美濃の大名斎藤道三の娘・濃姫と結婚。1552年、18歳で父・信秀を病で失うと、家督を継ぎます。

関連記事：

私が父上を殺すかも…ミステリアスで謎に包まれた織田信長の正室「濃姫」の生涯

しかしその時に有名な破天荒エピソードが誕生します。なんと、父の葬儀の焼香の際に、位牌に向かって抹香を投げつけたのです。歴史上の人物のこうしたエピソードにはウソのものが多いのですが、それは本当の話らしく、平手政秀という教育係の重臣が、死んで過ちをいさめる諫死(かんし)するという結末に至っています。

ちなみに平手の死を嘆き悲しんだ信長は、政秀寺(せいしゅうじ)という寺を建立しています。

弟も抹殺！？

1557年には弟の織田信勝（信行）を病気と称して呼び出し、謀殺。これも破天荒という言葉では済まない、とんでもないエピソード。

信長には絵に描いたような「いい子」の弟・信勝がおり、うつけ者の兄・信長と違って家臣の信頼も厚く、信勝を当主に推す動きがありました。

実際に父・信秀の死後に、当主の居城を継承したのは弟信勝。一応当主は嫡男の信長だったにも関わらず、次第に信長に対して「俺こそが織田の当主だ！」といわんばかりに独自の動きをし始めた弟・信勝の行動は、もはや信長の目に余るものがありました。

1556年、信行は柴田勝家らとともに、信長と敵対する意思をはっきりと表し、両者は稲生で激突します。結果は信長側の勝利。その年の11月2日、仮病を装った信長を見舞いに来た信行は、清洲城内で殺害されました。

桶狭間の戦い

1560年、27歳の信長の尾張統治は弟との内紛などのせいでいまだ揺らいでおり、尾張中心部と知多半島の間に位置する鳴海城、沓掛城、大高城などが東海地方最大勢力、今川氏の手に落ちてしまいました。

5月、今川義元は自ら大軍の指揮を執り尾張に向かって出陣、沓掛城に入城。やがて砦を攻撃され、どうするか紛糾した挙句、織田軍は2000人の兵で出撃。敵のいる東南の桶狭間の方面に進軍を開始しました。

13時ごろ、視界を妨げるほどの豪雨が降ります。織田軍はこの天気を味方に、今川義元に奇襲を仕掛けます。今川軍は約2万人でしたが分散していたため5〜6千人。

とはいえ人数的には1/3くらいで超劣勢の中、義元の首のみを目指して織田軍は突っ込んでいき、東海地方随一の戦国大名・今川義元を討ち取ってしまうのです！

お伽話のようなミラクルを起こした桶狭間の戦いはまさしくナンバーワン破天荒エピソード！

関連記事：

奇襲ではなく最適解だった！？「桶狭間の戦い」で織田信長が採用した王道の戦略

比叡山焼き討ち

信長の破天荒エピソードはさらにエスカレートしていきます。時は10年ほど下って1568年、38歳の時に信長はとんでもない事件を起こします。

室町将軍・足利義昭を奉じて上洛し、紆余曲折を経た後、彼の天下統一を阻んだのは寺社勢力でした。中でも手を焼いたのは比叡山延暦寺。

当時の延暦寺は絶大な権力を誇り、貴族らの寄進を受け大きな領地を所有していたほか、滋賀の坂本の港を所有して通行料を得て莫大な資産を蓄えていました。それでも僧侶全員が真面目に修行しているならいいのですが、権力にかこつけて一部の僧は女色にふける生臭ぶり。

挙句、敵対する戦国大名、浅井・朝倉氏に協力して匿ったり、武装した僧兵も増加の一途、正直信長の神経逆撫でしまくっていました。

怒りを募らせた結果、1571年(元亀2年)9月に起こったのが比叡山焼き討ちでした。

延暦寺は「残らず放火」、「男女三、四千人死亡」など被害の甚大さが後世にも伝えられています(真偽に関しては諸説あり)。

破天荒で片付けるにはあまりに残虐なこの仕打ち、これ以来、信長は僧侶によって「第六天魔王」=悪をもたらすものと呼ばれるようになるのです。

安土城築城

ノリにノっている信長は、およそ3年かけて琵琶湖東岸の安土山に城を築きます。幻の城、安土城です。地下1階地上6階建てで、天主の高さが約32メートルという、当時としては最大級の大きさ。このような大型の天守を築きあげたのは日本で初めてであり、信長の栄華を見せつけるかのような豪華絢爛さでした。

一目見ただけで、皆が平伏したくなるほどの城だったようです。安土城の佇まいはまるで、「天下統一するのは織田信長だ！」といわんばかり。大きさのみならず、それまでの城にはない独創的な意匠で、他の戦国大名を圧倒したのです。

また、立地の点からも、安土城は優れた城でした。当時の日本の中央拠点であった京の都に近く、琵琶湖の水運も利用できたのです。

本能寺の変

安土城の完成からわずか3年後の1582年、謎に包まれた事件とともに突如として織田信長の生涯は幕を閉じます。誰もがご存知の本能寺の変です。

いきさつとしては、信長は備中高松城にて毛利攻めを行っていた羽柴秀吉の使者より援軍の依頼を受けました。信長は明智光秀に秀吉への援軍に向かうよう命じ、光秀もいつものように出陣しました。

その先で光秀の心に何の心境の変化が起こったのかは分かりません。しかし、光秀は突然身をひるがえして京都に進軍し、6月2日未明に信長の滞在する本能寺を襲撃したのです。

月岡芳年 画

信長はただやられたわけではなく、初めは自ら弓や槍を手に奮闘したそうです。しかし、圧倒的多数の明智軍には敵わず、最後には自ら火を放って燃え盛る炎の中で、自害しました。

49年の生涯でした。

※関連記事：

やはり驚異的だった戦国武将・織田信長の「超人強度」！全盛期の石高はなんと日本の約半分！？