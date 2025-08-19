☆ヤクルト―巨人（１８：００・神宮）ヤクルト＝ランバート、巨人＝戸郷

ヤクルトは１９日、神宮で巨人と対戦する。山田は１７日の広島戦（マツダ）で通算１９８盗塁とし、２００盗塁まであと２と迫った。２００盗塁に到達すれば、今年の４月１０日オリックス戦で到達した周東佑京（ソ）以来８１人目となる。

ヤクルトで２００盗塁に到達したのは過去に２人。

選 手 盗塁数

飯田哲也 ２３０

佐藤孝夫 ２１９

※佐藤孝夫の当時所属は国鉄

山田が到達すれば球団３人目。９８年に達成した飯田は３０歳２か月で９９３試合、６０年に達成した佐藤孝夫は２８歳１１か月で９２７試合だ。山田は現在３３歳１か月で１６２９試合。全体でも所要試合数は現時点で４番目に多い川上哲治（巨）に並んでおり、川上を抜いて４番目に多い所要試合数となりそうだ。

