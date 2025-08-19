◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１８日（日本時間１９日）、敵地のロッキーズ戦で先発した。

１７日に誕生日を迎え、２７歳初のマウンド。初回は先頭のフリーマンを２球で投ゴロに打ち取った。２番モニアクには内角低めへのカーブで空振り三振。３番グッドマンは一邪飛に仕留め、３者凡退で立ち上がった。

標高が高く打球が飛ぶ「打者天国」での登板は６月２５日（同２６日）以来３度目だが、過去２度の登板ではともに白星を挙げている。前回登板では降雨中断まで５回１安打無失点６奪三振と快投しており、苦にしていない。

１１日（同１２日）には、敵地・エンゼルス戦に先発。４回２／３を６安打６失点でＫＯされ、今季８敗目（１０勝）を喫した。６失点、６四死球は渡米後自己ワーストと本来の制球力が影を潜めた。球数９９球、防御率２・８４となり、リーグ１０位に後退した。試合後は、「調子自体が試合前からすごく悪かった。最後まで、リズムをつかみきる前に失点を重ねてしまったかなと思います」と反省していた。