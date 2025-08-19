◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2025年8月18日 デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席も快音を響かせ、7試合ぶりにマルチ安打をマークした。

2回、ラッシングの右犠飛で先制し、なおも2死三塁で迎えた第2打席、相手先発・フリーランドの2球目、高めに浮いたスイーパーを捉えると痛烈な打球が相手左腕の頭付近をすり抜け、中前へ飛、三塁走者・ロハスが生還。2点目を奪った。

初回の第1打席はフリーランドの2球目、内角に沈むナックルカーブを捉え、右前に運び幸先良く快音を響かせた。

前日17日（同18日）のパドレス戦は相手先発・ダルビッシュ有から初回に右前打を放ち一挙4得点の猛攻を演出。首位攻防戦の3連勝に貢献した。

チームはこの日のロッキーズ戦に勝利し、2ゲーム差で追う2位・パドレスがジャイアンツに敗れれば、地区優勝マジック34が点灯する。

先発・山本由伸を援護、さらに大谷にとって2年連続となる地区優勝に向けて弾みを付ける5試合ぶり44号にも期待がかかる。