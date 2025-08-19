「R−1ぐらんぷり2013」（現R−1グランプリ）王者のピン芸人、三浦マイルド（47）が19日までにX（旧ツイッター）を更新。事実婚を発表した元NHK職員で笑下村塾代表のたかまつなな氏（32）を祝福した。

三浦は、たかまつ氏が自身のXで事実婚を発表したポストを引用し「おめでとう お幸せに」と祝福。「たかまつななさん、批判もどんとこいなんやろうね。僕は選択的夫婦別姓制度は反対だけど、たかまつさんの信念を通す姿勢はカッコいいと思います。彼女らしいわ」と称え、「末永くお幸せに」とメッセージを送った。

たかまつ氏は17日、自身のインスタグラムで「お互いの苗字を変えたくなく、真剣に話し合い、事実婚にすることにしました」と事実婚を発表。「生まれてきてからずっと使い続けてきた名前を大切にしたい。人生で一番ぐらい幸せな時のはずなのに、どちらかが我慢し、寂しい思いをするのに違和感を持ち、そのようにしました。選択的夫婦別姓の1日も早い実現を願っています。実現されたら、籍を入れるかどうかまた2人で話し合おうと思います」と説明していた。