パンパシＨＤが続伸し上場来高値、２６年６月期は連続最高益で実質増配を予想

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス<7532.T>は続伸し、上場来高値を更新している。同社は１８日の取引終了後、２５年６月期の連結決算の発表にあわせて、２６年６月期の連結業績予想を発表した。売上高は前期比３．６％増の２兆３２７０億円、営業利益は同４．７％増の１７００億円を計画する。前期に続き過去最高益を更新する見通し。主力のディスカウントストア事業で新業態を除き新規２５店舗以上を出店するほか、既存店売上高は同３．０％増を見込む。デリカや好調なカテゴリーの強化などを通じ、新たな来店動機を創出する。２６年６月期の年間配当予想は８円５０銭と株式分割を考慮したベースで実質増配を計画しており、好感した買いが集まっている。



２５年６月期の売上高は前の期比７．２％増の２兆２４６７億円、営業利益は同１５．８％増の１６２２億９６００万円だった。業績が予想を上回ったことから配当を増額し、期末配当は１円増額の２６円（前期比１円増配）となり、年間配当は１円増額の３５円（同５円増配）になった。



同時に９月３０日を基準日として１株を５株に株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げ、株式の流動性向上及び投資家層の拡大を図る。株式分割に伴い、２５年１２月末時点から株主優待も変更する。新制度では毎年６月末及び１２月末時点の年２回の基準日時点で１００株以上３００株未満を保有する株主に対し、パンパシＨＤの電子マネー「ｍａｊｉｃａ」のポイント３００円分（年間６００円分）、３００株以上５００株未満の株主にポイント１０００円分（年間２０００円分）、５００株以上の株主にポイント２０００円分（年間４０００円分）を贈呈する。なお、これまでは１００株以上の株主にポイント２０００円分（年間４０００円分）を贈呈していた。



