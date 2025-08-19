輝くように、纏う人の美しさをより際立たせる。クレ・ド・ポー ボーテ、ラグジュアリールージュ＆アイシャドウの新色登場

資生堂が展開するグローバルラグジュアリーブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」は8月21日、纏う人の輝きを際立たせる新色を全国一斉発売します。

肌に溶け込むように調和し、肌印象を明るく輝かせるルージュとアイシャドウの新色です。

■新色カラーテーマ「肌に調和するスキンケアカラー」

肌に溶け込むように調和し、肌印象から美しく見せるだけにとどまらず、ふっくらとみずみずしい理想の唇をもたらします。

肌の美しさを追求してきた「クレ・ド・ポー ボーテ」だからこそ素唇から輝くように、纏う人の美しさをより際立たせる1色を提案します。光を操りノイズを目立たなくし、肌全体が明るく美しい仕上がりを実現します。

■ルージュアレーブル、ルージュアレーブル マット

つややかに輝く仕上がり、なめらかな心地よさ、あふれるうるおい。贅沢な色と繊細なつやが生きいきとした唇を演出し、肌までも明るく輝かせるラグジュアリールージュです。

1.スキンケアのようなうるおいで満たすラグジュアリールージュ

「輝く仕上がり」「極上の心地よさ」「あふれるうるおい」という3つの欲望を満たし、肌印象まで明るく輝かせてふっくらとみずみずしい理想の唇をもたらすラグジュアリールージュ。

メイクアップとスキンケアが融合した独自技術「ライトエンパワリングエンハンサー」を搭載することで、唇の悩みをキャンセルし、美しい仕上がりを高めます。また、鮮やかな発色を高めるトランスルーセントピグメントEXを色材に加えることで、唇表面の凹凸を目立たなくし明るく美しい仕上がりを演出します。

2.カラーテーマ 〜Power of Eternal Blooms〜

世界の有名な庭園のクリエイティビティーにインスパイアされたリップカテゴリーのカラーテーマ「Power of Eternal Blooms」は、クレ・ド・ポー ボーテのグローバル・カラーディレクター「ベンジャミン・パッキー」氏とコラボレーションして開発しました。季節の移り変わりとともに表情を変え、時を経てさらに輝きが増す花園。その花園に咲く、色彩豊かな花々をリップカラーにして届けます。

◇ルージュアレーブル商品特長

つややかに輝く仕上がり、なめらかな心地よさ、あふれるうるおい。贅沢な色と繊細なつやが生きいきとした唇を演出し、肌までも明るく輝かせるラグジュアリールージュです。

☆卓越した手応え

＜仕上がり・ラスティング＞

○唇を際立たせながらも肌と調和し、肌までも明るく輝いた印象に導きます。

−ライトエンパワリングエンハンサー（クレ・ド・ポー ボーテメイクアップ共通技術）

−トランスルーセントピグメントEX

○見たままのにごりのない、強く鮮やかな色が個性を際立たせます。

−トランスルーセントピグメントEX

○繊細なつやとふっくらとした立体感のある生きいきとした唇を演出します。

☆知性を結集させた技術と成分

○メイクアップとスキンケアが融合した独自技術、ライトエンパワリングエンハンサーが光を操り、輝く仕上がりを高めます。

○鮮やかで高発色な仕上がりを叶えるトランスルーセントピグメントEXを配合。

○うるおいを与えることで肌をなめらかに整えるスキンケア成分、プレミアムアルガンオイル配合。

☆肌に応える歓び

○なめらかにのび広がる心地よいテクスチャーが唇にフィットします。

―コンフォートフィットオイル

○唇に心地よく触れることを計算しつくした優美な紅型デザインです。

○天然ローズエッセンスなどを調香した香りです。

○アレルギーテスト済み（全ての人にアレルギーが起きないというわけではありません。）

☆使用法

1cm程度繰り出し、唇に直接、または紅筆に適量を取り塗布してください。

■オンブルクルールクアドリ

1.まぶたそのものを美しく見せるトリートメントアイシャドウ

クレ・ド・ポー ボーテ独自成分「スキンイルミネイターMK（保湿）※」を配合。からだの中で最も皮ふが薄いまぶたにうるおいを与え、保湿効果を長時間持続させます。 通常、水溶性のスキンケア成分をパウダー製品に配合することは困難とされていますが、オイルをジェル化するクレ・ド・ポー ボーテ独自製法「モイスチャーバウンシー処方※※」により実現しました。柔らかいテクスチャーでまぶたにフィットし、次に重ねるパウダーをしっかり密着させ、発色を高めます。

2.カラーテーマ 〜The Power of Ocean’s Beauty〜

光の移ろいが刻々と海の表情を変えるように、色と輝き、陰影が魅惑的なグラデーションを演出する「オンブルクルールクアドリ」のカラーコレクションは、時間の経過とともに光を纏ってさまざまな変化を見せる海の表情、海に宿るモチーフにインスピレーションを受けた「The Power of Ocean’s Beauty」がテーマです。今回の限定色は“陽だまりに佇む石”にインスピレーションを得た、光を受けてほんのり赤みを帯びたあたたかなウォームトーンです。

加水分解シルク、加水分解コンキオリン、テアニン、トウキエキス、シソエキス、グリシン、グリセリン、PEG／PPG−14／7ジメチルエーテ ル、トレハロース、水添ポリデセン ※プライマー処方

◇「クレ・ド・ポー ボーテ オンブルクルールクアドリ」商品特長

海に宿る美しいモチーフにインスピレーションを受け、光を纏うことで繊細な輝きと品格のある色を演出。さらに美しい目もとをケアするトリートメントアイシャドウ。

☆卓越した手応え

＜仕上がり＆化粧持ち＞

○美しい目もと演出によりまぶたの悩みを目立たなくします。

○プライマーにパウダーアイシャドウを重ねることで目もとに奥行き感が生まれ、光と色のグラデーション効果で品格のあるまなざし美を実現します。

○つけたての鮮やかな発色と質感が長時間持続します。※

※12時間化粧持ち（つや・色持ちのよさ・ヨレ・色くすみ・粉っぽさのなさ）データ取得済み

＜肌効果＞

○プライマーは、乾燥しがちなまぶたにうるおいを与えて保湿効果が長時間持続します。

○使うたびに、目もと印象をまぶたから美しい状態に導きます。

― モイスチャーバウンシー処方※

―スキンイルミネイターMK（保湿）※（加水分解シルク、加水分解コンキオリン、テアニン、トウキエキス、シソエキス、グリシン、グリセリン、PEG／PPG−14／7ジメチルエーテル、トレハロース、水添ポリデセン）

―ライトエンパワリングトリートメントパウダー（肌荒れ防止）配合。（硫酸Ba）

―プレミアムアルガンオイル（保湿：アルガニアスピノサ核油）※※配合。

※プライマー処方、※※パウダー処方、印なし両方に配合

◇知性を結集させた技術と成分

○メイクアップとスキンケアがが融合した独自技術、ライトエンパワリングエンハンサーが光を操り、輝く仕上がりを高めます。

○独自のモイスチャーバウンシー処方採用。うるおいを与えながら目もとの美しい演出とケアを同時に叶えます。※

○「肌の知性※」に着目した独自成分、スキンイルミネイターMK配合（保湿）。※

（加水分解シルク、加水分解コンキオリン、テアニン、トウキエキス、シソエキス、グリシン、グリセリン、PEG／PPG−14／7ジメチルエーテル、トレハロース、水添ポリデセン）

※「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵です。

○うるおいを与えることで肌をなめらかに整える本格的なスキンケア成分、プレミアムアルガンオイル（保湿：アルガニアスピノサ核油）※※配合。

○ライトエンパワリングトリートメントパウダー（肌荒れ防止）配合。（硫酸Ba）

※プライマー処方、 ※※パウダー処方

◇肌に応える歓び

○目もとの印象が肌の美しさを際立ててくれるアイシャドウです。

○プライマーは、弾力とやわらかさを持つユニークな感触でまぶたにフィットし、しっとりとしたなめらかな使い心地です。

―モイスチャーバウンシー処方※

○プライマーは、下地・上地（目まわりのハイライター）としても使用が可能です。

○パウダーは、ヴェルベットのようなリッチな感触でまぶたになめらかに広がる使い心地です。

○天然ローズオイルなどを調香した香りです。

○アレルギーテスト済み（全ての人にアレルギーが起きないというわけではありません。）

※プライマー処方

☆使用法

● 白いチップまたは指先に左下（図1-（1））のプライマーを適量とり、まぶた全体に広げます。

● 次に、黒いチップまたはブラシにパウダーアイシャドウ（図1-（2）〜（4））を適量とり、まぶたにぼかし重ねます。

● レフィルは、別売りの「クレ・ド・ポー ボーテ ケース（オンブルクルールクアドリ）」にセットして使用してください。

● ケースに付属の透明フィルムは捨てないでください。透明フィルムをおくことで鏡にパウダーがつかず、きれいに使うことができます。

● 使い心地や仕上がりが悪くなった場合は、別売りの「クレ・ド・ポー ボーテ チップ、チップ＆ブラシ（オンブルクルールクアドリ）」を購入してください。

● 使い終わった後は、別売りの「クレ・ド・ポー ボーテ オンブルクルールクアドリ（レフィル）」をつけ替えて使用してください。

■商品概要

クレ・ド・ポー ボーテ ルージュアレーブル ＜口紅＞ 4g 追加新5色（全16色） 7,150円

クレ・ド・ポー ボーテ ルージュアレーブル マット ＜口紅＞ 4g 追加新4色（全12色） 7,150円

クレ・ド・ポー ボーテ オンブルクルールクアドリ ＜アイシャドウ＞ 6g レフィル 限定1色 6,820円

＊価格は参考小売価格です（お店によって異なる場合があります）

（エボル）