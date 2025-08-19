ネットスタズは３日ぶり急反発、ＱＲコード決済サービスのインドネシア統一規格対応支援と発表 ネットスタズは３日ぶり急反発、ＱＲコード決済サービスのインドネシア統一規格対応支援と発表

ネットスターズ<5590.T>は３日ぶりに急反発した。同社は１８日の取引終了後、スイッチングシステム運用事業者を務めるＱＲコード決済サービス「ＪＰＱＲ Ｇｌｏｂａｌ」について、インドネシアの統一ＱＲコード決済規格への対応にシステム事業者として支援を行い、大阪・関西万博など一部店舗で利用が始まったと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。



インドネシアの統一規格「ＱＲＩＳ（クリス）」への対応を支援した。ＪＰＱＲ ＧｌｏｂａｌのＱＲコードを設置した店舗においては、海外のＱＲコード決済サービス規格のうちＱＲＩＳについても、対応決済アプリを使ってインドネシア通貨に換算された金額を確認のうえ、支払いができるようになるという。



