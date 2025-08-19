±Éè½Ìï¡¡¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Î¡Ö¤Ü¤¯¤Û¤·¡×Âè6ÏÃ¤Ç¹¥±é¸÷¤ë¡¡¥«¥á¥éÁ°¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¡Ö·ù¤Ê¡×¤«¤é¡ÖÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡×¤Ø
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ê32¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê·îÍË¸å10¡¦00¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬18Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Éã¤«¤é¶µ°éµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤ëÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡¦ÍÅç¥ë¥«¤ò±é¤¸¤¿±Éè½Ìï¡Ê19¡Ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö»×¤ï¤º¸«Æþ¤Ã¤Æ¶»¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö³ëÆ£¤ä¶ì¤·¤ß¤Î±éµ»¤¬¥ê¥¢¥ë¤ÇÂ©¤ò¤Î¤ó¤À¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¡Ê9·î19Æü¸ø³«¡¢´ÆÆÄÂçÍ§·¼»Ë¡Ë¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë±Éè½Ìï¤À¤¬¡¢¼Â¤Ïº£ºî¤¬¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢Ìòºî¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î³Ø¤Ó¡¢ÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÎ¤Î¼«Ê¬¤Ïº£º¢¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë¤â¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç½Ð±é¤ò¾¡¤Á¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬»äÎ©¹â¹»¤Ë¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¡×¤È¤·¤ÆÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢Ë¡Î§¤ä¹»Â§¤Ç¤Ï´ÊÃ±¤Ë²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Êª¸ì¡£Âè6ÏÃ¤Ç¤ÏÉã¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤ëÍÅç¤¬¡¢¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢À®ÀÓ¤ËÇº¤ßÂ¾¿Í¤ò½ýÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÆñÌò¤ËÄ©¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò¼Çµï¤¹¤ë¾å¤ÇÁÛÁü¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶µ°éµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿Åö»ö¼Ô¤ÎËÜ¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£À©ºî¿Ø¤«¤é¡ÖÍÅç¤Î0¡Á17ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯É½¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½õ¸À¤â¼õ¤±¡¢À¸¤¤Î©¤Á¤«¤éºî¤ê¹þ¤ß¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò°ú¤¹þ¤àÈáØÈ¡Ê¤Ò¤½¤¦¡Ë´¶¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤äÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¶ì¤·¤¤»×¤¤¤òÁÊ¤¨¤ë±éµ»¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë80Ä¶¤¨¤ÎÄ¹¿È¤È´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤òÉð´ï¤Ë2021Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¤Ë¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÎòÂåºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ë15ºÐ¤Ç³ÍÆÀ¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤À¡£
¡¡²Ú¡¹¤·¤¤·ÐÎò¤À¤¬¡¢¡ÖÅö½é¤Ï¥«¥á¥éÁ°¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Î¸«¤é¤ìÊý¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢±éµ»¤Ë¤â¸å¤í¸þ¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¼å¤¤¤È¤³¤í¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Ë´¶¤¸¡¢¤½¤ì¤¬¶ìÄË¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤Ó¼Çµï¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤Ë¡Ö´¶¾ð¤òÁÇÄ¾¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¡×¤ò³Ø¤ó¤Ç·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¡Ö¼å¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤¯»×¤¨¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¤Þ¤µ¤Ëº£ºî¤Î»£±Æ¤Î¥«¥á¥éÁ°¤Ç¤Ï¡Ö·ù¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Çµï¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¶ÛÄ¥´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ç¤Ï¶¦±é¼Ô¤«¤é¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¡£Íý»öÄ¹Ìò¤Î°ð³À¸ãÏº¡Ê51¡Ë¤¬Á´¹»½¸²ñ¤ÇÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤òÎã¤Ëµó¤²¡Ö¥â¥Ë¥¿¡¼±Û¤·¤Ç´ó¤ê¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤ÈÉ½¾ðºî¤ê¤¬Èó¾ï¤ËºÙ¤«¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ìÌÌ¤Ë±ó¤¯¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ïµ¤ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¼«Ê¬¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ìÅÍß¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£À¸ÅÌÌò¤Ë¤ÏÆ±À¤Âå¤¬¥º¥é¥ê¡£Æü¹âÍ³µ¯Åá¡Ê21¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤µ¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Î¸ÄÀ¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¡¢¥Ô¥å¥¢¤µ¡×¤ÈÂª¤¨¡Ö¤è¤¯¼Çµï¤¬¡Ê¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¡£¤½¤Î¥Ô¥å¥¢¤µ¤¬º£²ó¤ÎÌò¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ô¥å¥¢¤À¤«¤é¤³¤½Éã¤Î°µ¤ËÂç¤¤¯¤æ¤¬¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£Éã¤¬¸À¤¦¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÇµõÌµ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢Ìò¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ç¤²¤ëÌÜÉ¸¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢ÅØÎÏ¤Ç½¬ÆÀ¤·¤¿±Ñ¸ì¤ò»È¤Ã¤¿¼Çµï¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¼þ°Ï¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¾Ç¤ê¤â½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Êº£ºî¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¯½Ð¹ç¤¨¤¿ºîÉÊÁ´¤Æ¤ËÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤ÆÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Éè½Ìï¡£Íè·î¸ø³«¤Î¡ÖÊõÅç¡×¤Ç¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤¯ÈôÌö¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¢ã¼ñÌ£¤ÏNBA´ÑÀï¢ä
¡¡¡û¡ÄÅÐ»³¤¬¼ñÌ£¤Ç2¥«·î¤Ë1²ó¤Û¤É¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿²áµî¤â¤¢¤ê¡¢NBA´ÑÀï¤â¼ñÌ£¡£¹¥¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÏÍ£°ì¥«¥Ê¥À¤ËËÜµòÃÏ¤¬¤¢¤ë¥é¥×¥¿¡¼¥º¡£¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Ï¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤ÇºòÇ¯MVP¤Ê¤É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡Ê27¡á¥µ¥ó¥À¡¼¡Ë¡£¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÇNBA¤Î»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÌ´¤Î°ì¤Ä¡£
¢ã¥â¥Ç¥ë¶È¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¢ä
¡¡¡û¡ÄÇÐÍ¥¶È¤Ï¥â¥Ç¥ë¶È¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±éµ»¤¬É½¾ð°ì¤Ä¤ä´¶¾ð¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤ÇÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¡£¡Ö°ÊÁ°¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ï¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÅú¤¨¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ë¤â´¶¾ð¤Îºî¤êÊý¼¡Âè¤ÇÌµ¿ô¤ÎÅú¤¨¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡þ±Éè½Ìï¡Ê¤¨¤ê¤ä¡Ë2005Ç¯¡ÊÊ¿17¡Ë11·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È½Ð¿È¤Î19ºÐ¡£Ä¹Ìî¸©°é¤Á¡£21Ç¯¤ËABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÎø¤¹¤ë½µËö¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£23Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Öalmost¡¡people¡×¤Ë½Ð±é¡£1¥á¡¼¥È¥ë82¡¢·ì±Õ·¿O¡£