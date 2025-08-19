柏木ひなた、えびちゅう・安本彩花の提供楽曲「大好きで大嫌い/しゃるうぃーだんす」リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「大好きで大嫌い」のサウンドプロデュースは、柏木ひなた在籍時のエビ中に楽曲提供したMega Shinnosuke！

柏木ひなたが、8月27日に新曲「大好きで大嫌い / しゃるうぃーだんす」をリリースすることが決定した。

収録曲の「大好きで大嫌い」「しゃるうぃーだんす」は、どちらも私立恵比寿中学・安本彩花が作詞作曲を手がけており、安本にとって初の外部アーティストへの楽曲提供となる。

同じグループで10年以上を共に過ごしたふたりだからこそ生まれた、等身大の言葉とメロディが詰まっている。

さらに、リード曲「大好きで大嫌い」のサウンドプロデューサーは、柏木ひなたが在籍していたころの私立恵比寿中学にも楽曲を提供したアーティストMega Shinnosukeが担当。キュートで切ない恋心を描いたガーリーポップソングに仕上がっている。

一方、「しゃるうぃーだんす」は、軽快なダンスチューンとなっている。

8月19日よりApple Music、Spotifyにて、「大好きで大嫌い / しゃるうぃーだんす」のPre-add/Pre-saveがスタート。Pre-add/Pre-saveの登録を行うと、オリジナル待ち受け画像がダウンロードできる。

リリース情報

2024.08.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「大好きで大嫌い / しゃるうぃーだんす」

柏木ひなた OFFICIAL SITE

https://hinatakashiwagi.com/