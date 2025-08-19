19日10時現在の日経平均株価は前日比213.17円（-0.49％）安の4万3501.14円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は835、値下がりは722、変わらずは60。



日経平均マイナス寄与度は155.99円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が34.04円、コナミＧ <9766>が27.52円、フジクラ <5803>が18.4円、任天堂 <7974>が17.05円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を36.97円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が13.47円、第一三共 <4568>が13.07円、トヨタ <7203>が7.01円、豊田通商 <8015>が6.99円と続く。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は不動産で、以下、医薬品、輸送用機器、鉄鋼と続く。値下がり上位にはその他製品、非鉄金属、銀行が並んでいる。



※10時0分12秒時点



株探ニュース

