お部屋探しのエイブルでは、ディズニーデザインのうちわがもらえる夏の来店キャンペーン「夏を満喫！エイブルハピサマキャンペーン」を開催！

第2弾は「ミッキー＆フレンズ」が登場！

さらに抽選で夏の時期やお出かけにぴったりのアイテムが当たるチャンスも。

店舗装飾も実施される特別企画で、夏のお部屋探しをもっと楽しく快適にしてくれる注目キャンペーンです。

※エイブルキャンペーン対象店舗へご来店いただいたお客様に先着でプレゼントのため、なくなり次第終了。

エイブル「夏を満喫！エイブルハピサマキャンペーン」第2弾

開催期間：2025年8月19日（火）〜9月16日（火）

キャンペーン特設ページはこちら：https://www.able.co.jp/campaign/hello-happiness/summer-with-able_2025

キャンペーン対象店舗：https://www.able.co.jp/campaign/uchiwa_v2/shop/

お部屋探しのエイブルでは、2025年8月19日（火）から9月16日（火）までの期間、「夏を満喫！エイブルハピサマキャンペーン」第2弾を開催！

キャンペーン対象来店したお客様に先着で、ディズニーデザインのうちわをプレゼント。

第2弾では、さわやかな水色と風船を背景に「ミッキー＆フレンズ」がデザインされています。

カラフルな風船や「EVERYDAY SMILE!」の文字がポップなアクセントに。

懐かしさを感じるアートタッチが特徴で、家庭や職場など、あらゆるシーンで涼しさを楽しめます。

内見時の使用はもちろん、自宅や職場での涼取りにもぴったりです。

抽選キャンペーン

うちわの裏面には、抽選キャンペーンに参加できるQRコードを掲載。

QRコードを読み込み、応募フォームにエントリーすることで、ミッキー＆フレンズがデザインされた各種アイテムが合計100名に当たります。

【賞品一覧】

ミッキーマウス/蒸気船ウィリーデザイン ベルト付き腕時計 1名様ミッキーデザイン 保温保冷サーモボトル 3名様ミッキーデザイン キルティングショルダーバッグ 3名様ミッキーデザイン 大きめサイズのレジャーバッグ 3名様ミッキーデザイン 2WAYトラベルバッグ 3名様ミッキー&フレンズデザイン 折りたたみうちわ 25名様ミッキーマウス/蒸気船ウィリーデザイン ハードカバーノート 30名様ミッキーデザイン 目印マーカー 22名様エイブルオリジナルデザイン ディズニーデザイン扇子 10名様

賞品には、お出かけにぴったりなベルメゾン ディズニーファンタジーショップの商品や、エイブルオリジナルデザインのグッズがラインナップされています。

キャンペーン特別店舗「エイブル吉祥寺南口店」

第2弾では、エイブル吉祥寺南口店を「キャンペーン特別店舗」として店舗装飾を実施。

ディズニーキャラクターがデザインされた店内でゲストをお迎えします。

うちわやプレゼント企画など、エイブルならではの楽しさが詰まったキャンペーン。

エイブル「夏を満喫！エイブルハピサマキャンペーン」第2弾の紹介でした。

・ご来店前に必ず特設サイトで対象店舗やキャンペーン期間をご確認ください。

・うちわはなくなり次第配布終了となります。

・うちわ裏面のキャンペーンフォームは7月28日（月）〜8月18日（月）の間、メンテナンスのためアクセスできません。

・キャンペーン賞品の転売は禁止されています。

