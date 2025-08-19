点滴を頑張る18歳の猫ちゃんの動画がYouTubeに投稿されました。動画の再生回数は6万回を超え「可愛くて切なくて涙が止まりませんでした」「老猫でしか得られない可愛さがあります」「凄く大切に育てられてるのが伝わります」といったコメントが集まっています。

【動画：ペットショップのゴミ箱に捨てられていた子猫…】

点滴を頑張る18歳の猫ちゃん

なでられているのは黒猫のルカちゃんです。投稿者さんの妹夫婦の家で暮らす18歳の猫ちゃんなのだそう。おうちで点滴をする必要があり、投稿者さんがお手伝いをすることになったそうです。

投稿者さんと妹さんは初めての点滴に緊張したそうですが、ルカちゃんがとてもおとなしくしていてくれたので上手にできたのだそう。今は穏やかに暮らしているルカちゃんですが、過酷な生い立ちがあったのだそう。

過酷な生い立ち

ルカちゃんはペットショップのゴミ箱に捨てられていたそうです。店員さんに保護され、しばらくショーケースの中で過ごしていたのだそう。ごはんを食べても大きくならず、数ヶ月経っても体重が1kgにならなかったそうです。そんなルカちゃんを心配した保護団体の方が引き取ったのだそう。その後、投稿者さんが里親募集されていたルカちゃんと出会い、投稿者さんの実家に迎えられたそうです。

大好きな家族と幸せに過ごす毎日

ルカちゃんは妹さんのことが大好きで、妹さんの結婚と引っ越しのタイミングで妹さん夫婦と暮らすことになったのだそう。生後7ヵ月で家族になったルカちゃんに、投稿者さんは「いくつになっても本当に可愛い子です」とコメントしています。過酷な子猫時代もありましたが、愛されて幸せに過ごしているルカちゃんでした。

動画には「大好きな妹さんと一緒にいられて、ルカちゃん良かったネ！点滴頑張れ～良くなりますように」「ベロのしまい忘れは、幸せな毎日を満喫している証だと感じました」「巡り巡って一番幸せになれるお家にたどり着いたんだね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「はぴ猫日記」では、投稿者さんの愛猫たちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「はぴ猫日記」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。