元NEWS・草野博紀、ABEMA番組で“20年ぶり”のロケ復帰 コロチキ西野と“マッスルバーに潜入調査
元NEWSのメンバーで現在は俳優・アーティストとして活動する草野博紀が19日午後11時放送のABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』（#8）に出演する。
【写真】ダメな表情…“マッチョ哺乳瓶”を楽しむコロチキ西野
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。番組関連動画はSNS総再生数7億回を超え、ABEMA屈指の人気シリーズに成長している。スタジオゲストには、元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜と、元AKB48でタレントの河西智美が登場する。
19日の放送では、近年、夜の街で話題となっているスポット“マッスルバー”の実態を調査するべく、潜入取材を敢行。実態調査を担うのは、肉体改造で注目をあつめたお笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人と、元NEWSのメンバーで現在は俳優・アーティストとして活動する草野博紀。草野にとってはなんと「カメラの前に出るのが20年ぶり」のロケ復帰となる。
全く鍛えていないと自信なさげの草野は「得意な筋肉の部位は表情筋です」と、マッチョを目的に来店した客を楽しませようと奮闘。“20年ぶりのカメラの前”で、草野が完全覚醒する瞬間に注目が集まる。
