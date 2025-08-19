7ORDER 、大阪イベント出演が決定 ICExやWILD BLUEと競演へ【コメントあり】
カンテレの“ダンスボーカル”音楽イベント『SMASH BEAT 4』の追加アーティストが19日、発表された。7ORDERが、大阪公演に出演することが決まった。
【写真】『SMASH BEAT 4』に参戦！ ICExとWILD BLUE
ダンスボーカルをテーマに、いま最も勢いのあるアーティストたちによる熱いパフォーマンスを届けるライブシリーズの第4弾。9月10日にZepp Namba（OSAKA）、9月12日にZepp DiverCity（TOKYO）で開催される。
出演アーティストは、ICEx・7ORDER（大阪のみ）・WILD BLUE。新たに発表された7ORDERは、カンテレの音楽イベントに初登場ととなり、『SMASH BEAT 4』でしか見ることのできない特別な組み合わせが実現する。チケットは好評販売中。
■7ORDER コメント
この度『SMASH BEAT 4』に7ORDERが出演させていただくことになりました！ダンスとバンドの両スタイルで、僕ららしい音楽をお届けできればと思っています。皆さんと会場でお会いできるのを楽しみにしています！
■『SMASH BEAT 4』
大阪公演＝Zepp Namba（OSAKA）9月10日（水）開場午後5時45分／開演午後6時30分
東京公演＝Zepp DiverCity（TOKYO）9月12日（金）開場午後5時45分／開演午後6時30分
出演（50音順）：ICEx、7ORDER、WILD BLUE ※7ORDERは大阪公演のみの出演
