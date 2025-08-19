元人気セクシー女優の霜月るなが19日までに、X（旧ツイッター）を更新。休業中のダウンタウン松本人志が所属する吉本興業が「コンテンツファンド組成のお知らせ」を発表したことに、大喜びした。

霜月は、吉本興業の公式サイトに18日に発表された「コンテンツファンド組成のお知らせ」と題された文書の画像を添付。

そこには「今後の事業計画の一環として、各種コンテンツの制作を拡大し、番組フォーマット等の海外展開を目指すべく、このたび、コンテンツファンドの組成を行いましたのでお知らせいたします。本ファンドは、国内外の企業からのご出資も含め数十億円規模の資金を調達・準備しており、多種多様なプラットフォームやアプリケーションに向けて、バラエティ番組、映画、アニメ、ドラマ、ライブコンテンツ、リアリティショー、縦型ショートドラマ、ウェブトゥーン、ゲーム、AI等の先進技術を利用したコンテンツ制作などを支援してまいります。今後につきましては、明石家さんま、ダウンタウンをはじめ、中川家、千鳥、かまいたち、マヂカルラブリー、チョコレートプラネット、渡辺直美、霜降り明星や、今後活躍が期待できる若手を含む弊社所属タレントがプロデュース・出演するコンテンツのほか、スポーツ選手のドキュメンタリーやオーディション番組などの制作を予定しており、海外へのフォーマット販売も視野に入れながら、順次拡大してまいります」と書かれており、「ダウンタウン」の名も含まれていた。

霜月は「これ見てむちゃくちゃテンション上がった！！ やっとやん みんなが待ってる松ちゃんがもうすぐ見れる、、、！！吉本さんの公式サイトにダウンタウンって書いてあるのがもう、、嬉しすぎる、、涙」と興奮気味に記述。「松ちゃんファンの皆様〜 あと少しですよぉお〜！これを楽しみに毎日頑張ります」とつづった。

霜月は、ダウンタウン松本人志が開催した16年の大阪での飲み会に参加。これまで松本をめぐる「週刊文春」の記事については、その一部内容を「デタラメな記事」「嘘だらけの記事」などと主張してきた。その後も具体的に同誌記事に反論したり、松本が名誉毀損（きそん）されたとして訴訟を起こした後は、松本を応援する発言をするなどしてきたことで知られる。

昨年11月、松本人志が週刊文春側に対し損害賠償などを求めていた訴訟を取り下げ、裁判が終結すると。霜月は自身のXに「松ちゃん長い裁判お疲れ様でした そしてお帰りなさい これからも沢山の人に笑いを届けて下さいね 二人合わせてダウンタウン」などと書いていた。

そして霜月は先月7日をもってセクシー女優を引退した。霜月はキャンギャル、DJ、アーティストなどとしてマルチに活躍している。