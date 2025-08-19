◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１打席目は内角低めのナックルカーブを捉え、打球速度１１０・９マイル（約１７８・５キロ）の“高速右前打”とした。

この日からロッキーズとの３連戦の舞台となる敵地のクアーズ・フィールドは、標高約１６００メートルに位置。高地で気圧が低いため空気抵抗が少なく、他球場に比べて約１０％、打球の飛距離が伸びるとされ“打者天国”とも呼ばれている。大谷は試合前時点で今季３戦２発で、相手先発左腕はフリーランドとの対戦成績は通算６打数４安打２本塁打、３打点で打率６割６分７厘と打ちまくっていた。

チームは１５日（同１６日）に５日ぶりにナ・リーグ単独首位に再浮上。前日１６日（同１７日）まで行われた宿敵パドレスとの首位攻防３連戦をスイープし、２位とは２差をつけた。４連敗で今季最長１３連戦に突入したが、３連勝と絶好のスタートを切り、今季６戦全勝と相性抜群のロッキーズ戦で、さらに勢いを加速させる。