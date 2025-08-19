¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹À¤³¦Âç²ñ¤Ë»Ë¾å½é¤á¤Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¬»²²Ã¡¢¥¬¥¶Ê¶Áè¤Ø¤ÎÈãÈ½¹â¤Þ¤ëÃæ
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½é¤á¤Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥¢¥æ¡¼¥Ö¤µ¤ó¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹µ¡¹½¡Ê£Í£Õ£Ï¡Ë¤Ï£±£¸Æü¡¢£Ã£Î£Î°¸¤Æ¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¥¢¥æ¡¼¥Ö¤µ¤ó¤¬£±£±·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£²£°£²£µÇ¯¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÈ¯É½¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
À¼ÌÀ¤Ï¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹µ¡¹½¤Ï¡¢Â¿ÍÍÀ¡¢Ê¸²½¸òÎ®¡¢½÷À¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¤ÎÂåÉ½¼Ô¤ò¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ´¿·Þ¤¹¤ë¡×¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê½Ð¿È¤ÎÍ¥¤ì¤¿³èÆ°²È¤Ç¤¢¤ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥æ¡¼¥Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤ë¡¢²óÉüÎÏ¤È·è°Õ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥æ¡¼¥Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢£±£±·î£²£±Æü¤Ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè£·£´²ó¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹À¤³¦Âç²ñ¤Ë¡¢£±£³£°°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é½¸¤¦»²²Ã¼Ô¤È¤È¤â¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ê£Õ£Á£Å¡Ë¤Î¥¢¥Ö¥À¥Ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¶¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß£²£·ºÐ¤Î¥¢¥æ¡¼¥Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢£²£²Ç¯¤Ë¥ß¥¹¡¦¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥æ¡¼¥Ö¤µ¤ó¤Ï£±£´Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¤·¤¿¤¤¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤¬Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ëÃæ¡¢»ä¤ÏÄÀÌÛ¤òµñ¤à¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¡£»ä¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î½÷À¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¤ÏÈà¤é¤Î¶¯¤µ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¶ì¤·¤ß°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß¤À¡£²óÉüÎÏ¡¢´õË¾¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤ëÁÄ¹ñ¤Î¸ÝÆ°¤Ê¤Î¤À¡×¡Ê¥¢¥æ¡¼¥Ö¤µ¤ó¡Ë
¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ò»²²Ã¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦º£²ó¤Î·èÄê¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¬¥¶Ê¶Áè¤Ø¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÊÝ·ò¾Ê¤¬£±£¸Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£³Ç¯£±£°·î¤ÎÊ¶Áè³«»Ï°Ê¹ß¡¢¥¬¥¶¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£¶Ëü£²£°£°£´¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¥¬¥¶Åö¶É¤Ï»à½ý¼Ô¿ô¤òÊó¹ð¤¹¤ëºÝ¤ËÌ±´Ö¿Í¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÀïÆ®°÷¤ò¶èÊÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÝ·ò¾Ê¤È¹ñÏ¢¤Ï»à¼Ô¤ÎÂçÈ¾¤¬½÷À¤È»Ò¤É¤â¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¶Áè¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¤Î¾µÇ§¤òÌóÂ«¤¹¤ë¹ñ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ç¤Ï£±£´£µ¥«¹ñ¤¢¤Þ¤ê¤¬¹ñºÝÅª¤Ê¾µÇ§¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬£¹·î¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¤ò¾µÇ§¤¹¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£±Ñ¹ñ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥¬¥¶¤Ç¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Ê¤É¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤È¤¤¤¦¾ò·ïÉÕ¤¤Ç¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¤ò¾µÇ§¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ
¸¶Ê¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§Miss Palestine to compete in Miss Universe pageant for first time¡Ê¾¶Ìõ¡Ë