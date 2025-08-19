【ペルソナ3 リロード LIMITED BOX アトラスDショップ限定版 ファミ通DXパック PS5版】 発売日：2024年2月2日 価格：27,830円 セール価格：15,028円

Amazonにて、「ペルソナ3 リロード LIMITED BOX アトラスDショップ限定版 ファミ通DXパック」（先着購入特典同梱）のプレイステーション 5版が特別価格で販売されている。セール価格は46%オフの15,028円。

「ペルソナ3 リロード」は、2006年にプレイステーション 2向けに発売された「ペルソナ3」のリメイク作品。シナリオや登場キャラクターなどゲームの根幹はそのままに、操作性の向上、グラフィックスが一新され、より鮮明に描かれる。

今回対象となるのはPS5用ゲームソフト「PERSONA3 RELOAD LIMITED BOX」に「『アイギス』フィギュア」、「ペルソナ3 リロード B2タペストリー」、「ペルソナ3 リロード マグカップ」、「ペルソナ3 リロード 卓上カレンダー」、「ペルソナ3 リロード ポロニアンモールオリジナルトートバッグ」がセットになったアトラスDショップ限定セットとなっている。

「アイギス」フィギュア

「PERSONA3 RELOAD LIMITED BOX」

商品内容

・S.E.E.S. 制式戦闘服腕章

新生S.E.E.S.の腕章を完全再現した、ここでしか手に入らない、豪華な腕章。

・PERSONA3 RELOAD ART BOOK

キャラクターイラストや設定画、背景美術資料にゲーム内イラスト素材など、本作のアートをふんだんに掲載した、全64ページ、B5ハードカバーの豪華なアートブック。

・PERSONA3 RELOAD LIMITED BOX Original Sound Track

アトラスサウンドチームによる本作の楽曲を収録。「ペルソナ3」の楽曲をアレンジしたリロード版楽曲に加え、新曲も入った全60曲、CD2枚組の豪華なフルサントラ。

・P4G 八十神高校コスチュームセット＆P4G ペルソナセット DLC

タルタロス内で、「ペルソナ4 ザ・ゴールデン」に登場する八十神高校の制服を着用できるDLCと「ペルソナ4 ザ・ゴールデン」に登場するペルソナ、イザナギ、マガツイザナギ、カグヤを召喚できるDLCのセット。

・「ペルソナ3 リロード」ゲームソフト（PS5パッケージ版）

「ファミ通DXパック」

・ペルソナ3 リロード B2タペストリー

本作のパッケージイラストを使用したB2タペストリー。サイズはB2（515×728mm）。

・ペルソナ3 リロード マグカップ

本作主人公のシルエットをあしらったオリジナルマグカップ。

サイズ：口径 78mm/高さ 90mm

容量：300cc

素材：陶器

・ペルソナ3 リロード 卓上カレンダー

本作の登場キャラクターが勢ぞろいした卓上カレンダー

使用キャラクター：主人公、岳羽 ゆかり、伊織 順平、桐条 美鶴、真田 明彦、山岸 風花、アイギス、コロマル、天田 乾、荒垣 真次郎

2024年4月～2025年3月対応・13枚綴り、サイズ：約170×139mm

・ペルソナ3 リロード ポロニアンモールオリジナルトートバッグ

ポロニアンモールをイメージしたオリジナルトートバッグ

サイズ：約360×370×110mm

素材：帆布（キャンパス地）

【先着購入特典】

・DLC：P4GBGMセット

本作内で、「ペルソナ4 ザ・ゴールデン」に登場する楽曲「Reach Out To The Truth」・「Time To Make History」・「I'll Face Myself -Battle-」・「A New World Fool」・「霧」・「Period」を聞くことができるDLC。

(C)ATLUS (c)SEGA All rights reserved.