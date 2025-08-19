JALグループの商社・株式会社JALUXは、「JAL×GUNDAM FLY TO THE FUTURE PROJECT」の一環として8月18日に、「ガンダム御翔印」とオリジナルグッズを、羽田空港 JAL PLAZA FLIGHT SHOP含む全国10空港にて発売しました。

■ 10空港ごとに異なるデザインの御翔印

「JAL×GUNDAM FLY TO THE FUTURE PROJECT」は「アニメを通じて日本の魅力を再発見しよう！」をスローガンに、これまでにもさまざまなコラボレーション企画を展開。すでに「JALガンダムJET」の運航や、ガンダムシリーズの限定プラモデル付きツアー商品の販売などが実施されており、航空とアニメの異色タッグとして注目を集めています。

そんな同プロジェクトの新たな取り組みとして登場する「ガンダム御翔印」。「御翔印」は空港を拠点に地域活性化を目指して展開されてきた「空の御朱印」であり、今回はJAL×ガンダムのロゴと人気モビルスーツが描かれた、全国10空港ごとに異なるデザインの御翔印が展開されます。

ラインナップは以下の通り。

新千歳：ジオング 羽田：RX-78-2 ガンダム 大阪：RX-78F00/E ガンダム (EX-001 グラスフェザー装備) 徳島：ギャン 出雲：グフ 広島：シャア専用ザク 福岡：ドム 熊本：アッガイ 鹿児島：シャア専用ゲルググ 那覇：シャア専用ズゴック

価格はいずれも1枚500円（税込）で、数量限定販売。購入は1人3枚までとなっています。

■ オリジナルグッズも登場

さらに、同プロジェクトのロゴをあしらった「トラベルステッカー」（全4種／各650円）、「フライトタグ」（全2種／各1400円）、「ネックストラップ」（全2種／各2000円）、「スマホホルダー」（全2種／各1200円）といったオリジナルグッズも登場。JAL PLAZAの対象店舗で販売され、なくなり次第終了となります。

全国10空港で展開される「ガンダム御翔印」。その名に“翔”の字が入っているのも、どこか「機動戦士ガンダム」の主題歌「翔べ！ガンダム」を連想させます。まさに空を翔けるガンダムの姿にふさわしい「空の御朱印」と言えそうです。

